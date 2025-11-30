पिंपरी-चिंचवड

Hinjewadi News : यापुढे अपघात झाला, तर मालकच जबाबदार; ‘आरएमसी’ मालक-चालकांना हिंजवडी पोलिसांची कठोर शब्दांत समज!

RMC Truck Warning : हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील अपघातांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांनी आरएमसी ट्रक मालकांना कठोर सूचना दिल्या आहेत. यापुढील कोणत्याही अपघाताची थेट जबाबदारी वाहनधारकांवर टाकली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
Hinjewadi police instruct RMC truck owners on strict safety rules to curb rising road accidents in the IT park area.

सकाळ वृत्तसेवा
हिंजवडी : ‘‘आयटी पार्क हद्दीत रेडीमिक्स काँक्रिट (आरएमसी) व बांधकाम साहित्य वाहणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे अपघात वाढले आहेत. यापुढे असे प्रकार घडल्यास संबंधित वाहनांच्या मालकांनाच जबाबदार धरण्यात येईल,’’ अशा कठोर शब्दांत पोलिसांनी ‘समज’ दिली आहे. हिंजवडी आणि परिसरात अवजड वाहनांमुळे होणारे अपघात रोखण्याच्या पोलिस ठाण्यात बैठकीचे आयोजन नुकतेच केले होते. यावेळी ३८ आरएमसी प्लॅंटमालक आणि चालकांना कानपिचक्या दिल्या. बैठकीला हिंजवडी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे, वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक राहुल सोनवणे आणि वाकडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मधुकर थोरात यांनी मालक-चालकांना अनेक मुद्दे स्पष्ट करून सांगितले.

