Hinjewadi News : यापुढे अपघात झाला, तर मालकच जबाबदार; ‘आरएमसी’ मालक-चालकांना हिंजवडी पोलिसांची कठोर शब्दांत समज!

हिंजवडी : ''आयटी पार्क हद्दीत रेडीमिक्स काँक्रिट (आरएमसी) व बांधकाम साहित्य वाहणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे अपघात वाढले आहेत. यापुढे असे प्रकार घडल्यास संबंधित वाहनांच्या मालकांनाच जबाबदार धरण्यात येईल,'' अशा कठोर शब्दांत पोलिसांनी 'समज' दिली आहे. हिंजवडी आणि परिसरात अवजड वाहनांमुळे होणारे अपघात रोखण्याच्या पोलिस ठाण्यात बैठकीचे आयोजन नुकतेच केले होते. यावेळी ३८ आरएमसी प्लॅंटमालक आणि चालकांना कानपिचक्या दिल्या. बैठकीला हिंजवडी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बालाजी पांढरे, वाहतूक विभागाचे पोलिस निरीक्षक राहुल सोनवणे आणि वाकडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मधुकर थोरात यांनी मालक-चालकांना अनेक मुद्दे स्पष्ट करून सांगितले. .आरएमसी ट्रक हे रस्त्यावरील सर्वांत धोकादायक वाहनांपैकी एक झाले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत अनेक गंभीर अपघात झाले आहेत. यावरील चालक अप्रशिक्षित असल्याचा मुद्दाही यावेळी अधोरेखित करण्यात आला. यावेळी पांढरे वाहतूकविषयक नियमही सांगितले. यावर नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन यावेळी आरएमसी प्लॅंट मालकांनी पोलिसांना दिले..Kolhapur News: रहिवाशांच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणारे हे पोलिस; बिबट्याला चेंबरमध्ये हुसकावून पकडण्याची रोमांचक कथा.अवजड वाहनांच्या चालकांसाठी सूचनावाहन चालवताना मोबाइलचा वापर पूर्णपणे बंद, चालकाने मद्यपान किंवा कोणतीही नशा केलेली नाही, याची मालकाने स्वतः खात्री करावी. प्रत्येक ट्रकमध्ये डॅशकॅम आणि केबिन कॅमेरा अनिवार्य. प्रत्येक ट्रकला क्लीनर नेमावा. चालकाने एकट्याने कामावर निघू नये. साइड अंडर-रन प्रोटेक्शन बार (साइड बंपर) लावणे बंधनकारक. रस्त्यावर दुरुस्ती सुरू असल्यास अतिशय सावधगिरीने वाहन चालवावे. हिंजवडी-वाकड व आयटी परिसरात आरएमसी मिक्सर व अवजड वाहनांमुळे होणारे अपघातांना रोखण्यासाठी पोलिस, पीएमआरडीए व आरटीओ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली आहे. त्यानुसार आम्हीही चालक-मालकांना बैठकीत खबरदारीच्या सूचना दिल्या आहेत. तीव्र मोहीम राबवून स्थानिक व वाहतूक पोलिस, आरटीओ, पीएमआरडीए अधिकाऱ्यांचे संयुक्त पथक, आरएमसी प्लॅंटची वैधता, वाहनांचे फिटनेस, चालकांचे प्रशिक्षण याबाबत तपासणी करणार आहेत.- बालाजी पांढरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, हिंजवडी.संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांचे आम्ही तंतोतंत पालन करत आहोत. मात्र, बऱ्याचदा आमच्या चालकांची काहीही चूक नसते; मात्र तरीही चालक-मालकांच्या माथी खापर फोडले जाते. पोलिसांनी त्याबाबत खात्री करूनच गुन्हा दाखल करावा. दुचाकीचालक व इतर वाहन चालकांनीदेखील वाहने चालविताना खबरदारी घ्यावी.- सचिन जाधव, वाहन मालक पोलिसांनी केलेली नियमसक्तीप्रवेशबंदी वेळेत सकाळी ७.३० ते ११.३० आणि सायंकाळी ५.३० ते ९.३० या वेळेत आरएमसी ट्रक रस्त्यावर फिरणार नाहीत. वेग मर्यादा, ब्रेक, टायर, लाइट्स, टायर प्रेशर याची रोज तपासणी करावी. अपघात झाल्यास तत्काळ पोलिसांना कळवणे अनिवार्य आहे. सर्व नियमांची अंमलबजावणी १५ डिसेंबरपर्यंत करावी. अन्यथा ट्रक जप्त करू, परवाने रद्द केले जाणार.