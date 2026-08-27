पिंपरी-चिंचवड

Pune Metro: मेट्रो दिसतेय, पण सेवा सुरू होईना! आयटीयन्सचा संयम सुटला; उद्घाटनाची नवी तारीख समोर

Hinjewadi Shivajinagar Metro Launch Delayed Again: हिंजवडी–शिवाजीनगर मेट्रो ३ यार्डातच अडकलेली; सीएमआरएस मंजुरी, सोलर वीजसह सर्व तयारी पूर्ण तरीही उद्घाटनाची तारीख वारंवार पुढे ढकलली जात असल्याने आयटी क्षेत्रातील प्रवाशांचा संयम सुटला.
Hinjewadi Shivajinagar Metro Faces Another Delay as Administration Prepares for Service Launch in September 2026

Hinjewadi Shivajinagar Metro Faces Another Delay as Administration Prepares for Service Launch in September 2026

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो ३ सद्यःस्थितीत यार्डातच असून उद्‍घाटनाच्या तारखेसाठी प्रशासनाची धावाधाव होत आहे. या मार्गावर मेट्रो धावण्यासाठी सप्‍टेंबरच्या पंधरवड्याचा कालावधी नव्‍याने जाहीर झाला.

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