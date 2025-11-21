पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : अवजड वाहने, खड्डे ठरतायत ‘काळ’; हिंजवडी–ताथवडे पट्ट्यात महिनाभरात दोघींचा मृत्यू!

Heavy Vehicle Issues : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवजड वाहने, खड्डे आणि रखडलेली कामे यामुळे अपघातांची मालिका वाढली आहे. नागरिकांचा जीव धोक्यात आल्याने संताप व्यक्त होत आहे. वाहतुकीवरील नियंत्रणाचा अभाव आणि रस्त्यांच्या दयनीय अवस्थेमुळे निष्पाप नागरिकांचे बळी जात आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
अश्‍विनी पवार

पिंपरी : बेदरकार अवजड वाहनांची वर्दळ आणि रस्त्यांवरील खड्डे पिंपरी चिंचवडमधील नागरिकांसाठी जीवघेणे ठरत आहेत. मध्यवर्ती भागासोबतच उपनगरांमध्येही अवजड वाहनांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पुनावळे आणि मोशी येथे नुकतेच झालेल्या अपघातांच्या घटनांमुळे हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे रस्त्याची संथगतीने सुरू असणारी कामे व अवजड वाहनांवर कारवाई करण्याबाबत पोलिस प्रशासनाची उदासिनता यावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. मात्र, या वाहनांना रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना प्रशासनाकडे नाही.

