Hinjewadi Accident : ऑइल टॅंकरखाली सापडून दुचाकीस्वार ठार

हिंजवडी - ऑइल टॅंकरखाली सापडून दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. हा अपघात वाकड-हिंजवडी रस्त्यावरील विनोदेनगर चौकात रविवारी दुपारी बाराच्या सुमारास झाला. .अजयसिंग भदोरिया (वय-३८, रा. सोनेस्टा अपार्टमेंट, भूमकरवस्ती, वाकड, मूळ रा. ग्वालियर, मध्यप्रदेश) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणात अमोल खेडकर (वय-३१, रा. अहिल्यानगर) या टँकर चालकाला हिंजवडी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे..याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक श्रीकिशन कांदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'अजय हे भाजीपाला घेऊन घरी जात होते. तेव्हा लक्ष्मी चौक हिंजवडीकडून डांगे चौकाकडे जाणाऱ्या ऑइल टँकरने (क्रमांक एमएच ४६-सीई-१५४७) अजयसिंग यांच्या दुचाकीला धडक दिली..यात ते टँकरच्या मागील चाकाखाली सापडले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.' अजयसिंग हे एका दूरसंचार कंपनीत नोकरी करत होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगा आहे.'.