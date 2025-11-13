Hinjewadi Pollution : हिंजवडी, वाकड भागांत प्रदूषणाचा ‘व्हायरस’; रहिवाशांचा आंदोलनाचा इशारा!

वाकड : हवेची गुणवत्ता दिवसेंदिवस घसरत चालल्याने रहिवाशांना चक्क मास्क घालून फिरावे लागत आहे. मात्र, प्रदूषणाच्या ‘व्हायरस’बाबत कोणतीही कारवाई होत नसल्याने महापालिकेच्या ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे. या प्रश्नांबाबत वाकड व हिंजवडी पोलिसांबरोबर रहिवाशांची बैठक झाली. त्यामध्ये रहिवाशांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रतिबंधात्मक आदेश असतानाही बांधकाम कंपन्या आणि आरएमसी युनिट्सचे वाहनचालक नियमांचे खुलेआम उल्लंघन करत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली. .आरएमसी प्लांट्समधून ये-जा करणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली. त्यामुळे, या भागातील रस्त्यांवर सर्वत्र धूळ पसरत आहे. वाकड-ताथवडे हाउसिंग सोसायटी फोरमच्या माध्यमातून ३८ सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी पोलिसांना निवेदन दिले. महापालिका, पोलिस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तत्काळ कारवाई केली नाही; तर वाकड-हिंजवडी परिसरात नागरिक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा सोसायटी फोरमने दिला आहे. मर्यादित वेळेचे नियम पाळणाऱ्या वाहनांनाच प्रवेश दिला जातो. नियमभंग करणाऱ्यांना दंड आकारून वाहने थांबवली जातात. तथापि, ताथवडे परिसरातील रस्त्यांवर अजूनही खडी आणि बांधकाम साहित्य कायम पसरत आहे. हे कसे काय शक्य आहे ?, असा सवालही काही रहिवाशांनी ‘सकाळ’शी बोलताना विचारला..Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?.रहिवाशांनी प्रशासनाला अनेक वेळा सूचना, निवेदने आणि तक्रारी दिल्या तरीही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. ताथवडेच्या एका बाजूला पुनावळे, एका बाजूला वाकड, एका बाजूला ग्रामपंचायत हद्द आहे. या भागात सुमारे वीसपेक्षा अधिक आरएमसी प्लांट उभे आहेत. अवजड वाहनांची प्रचंड मोठी वर्दळ सुरू असल्याने अक्षरशः दुचाकी घेऊन जाताना नाका-तोंडात धूळ, माती आणि सिमेंटचे कण जात आहेत. रहिवाशांना तोंडाला मास्क लावून ये-जा करावी लागत आहे..कचरा जाळण्याचेही प्रकारगेल्या काही महिन्यांपासून फेज तीन हद्दीत अज्ञातांकडून खुलेआम कचरा जाळण्याचे प्रकार सुरू असून धूर आणि दुर्गंधीमुळे रहिवाशांचा श्वास गुदमरू लागला आहे. क्वाड्रन सर्कल जवळील यू-५७ रेसिडेन्शियल सोसायटीच्या मागे मोठ्या प्रमाणात हिरव्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये कचरा आणून टाकला जातो. तोच कचरा रात्रीच्या अंधारात पेटवून दिला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. रहिवाशांच्या मते, दररोज आठ-दहा वेळा ट्रॅक्टरमधून कचरा टाकला जातो आणि नंतर त्याला आग लावली जाते. त्यामुळे, दिवसेंदिवस दुर्गंधी व धूर वाढत चालला आहे..Heavy Vehicles: बेलगाम जड वाहने अन् प्रशासकीय नाकर्तेपणाचे बळी! हिंजवडीत आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू.बांधकाम साहित्य वाहणाऱ्या अवजड वाहनांमधून उडणारी धूळ, कचरा हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचा उघड भंग आहे. रस्त्यांवर धुळीचा जाड थर साचत आहे. मोठ्या प्रमाणात वायुप्रदूषण होत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. आमच्या प्रत्येक श्वासात धूळ मिसळल्याने हक्काची शुद्ध हवा मिळणे कठीण झाले आहे. आम्हाला मास्क घालून फिरावे लागत आहे.प्रीतम बिजमवार, अध्यक्ष, आय ट्रेंड सोसायटी.पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेकडून आमची कारवाई सातत्याने सुरू आहे. रोड वॉशिंग आणि फॉगिंग पूर्वी आठवड्यातून एकदा केले जायचे. ते आता दोन वेळा केले जाते. ज्या आरएमसी प्लांटला परवानगी नाही; ते भरारी पथकामार्फत सील केले जात आहेत. तसेच बांधकाम प्रकल्पांवर देखील कारवाई केली जात आहे. मुळात या भागातील रस्त्यांची कामे अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत. तसेच वाहतूक प्रश्न सुद्धा गंभीर आहे. त्यामुळे संबंधित परिसरामध्ये ही समस्या उद्भवत आहे.संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पर्यावरण विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.