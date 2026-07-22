HSRP Number Plate Issue : ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेटमुळे डोक्याला ताप! निकृष्ट दर्जा व कुचकामी फिटिंगमुळे वाहनचालकांना बसतोय आर्थिक भुर्दंड

पिंपरी - राज्यात सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी प्लेट (एचएसआरपी) अनिवार्य आहे; पण या प्लेटचा निकृष्ट दर्जा आणि फिटिंग केंद्रांवरील अनियमिततांमुळे वाहनधारकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अनेक वाहनांच्या प्लेट काही महिन्यांतच निखळत आहेत. काहींचा रंग उडत असून कोटिंगही निखळत आहे. यामुळे वाहन चालकांना पूर्ण प्रक्रिया आणि आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे..‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेट एक एप्रिल २०१९ पासूनच्या नोंदणीकृत वाहनांसाठी अनिवार्य आहे. परिवहन विभागाने ‘एचएसआरपी’साठी तीन खासगी कंपन्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यामार्फत राज्यभरातील ५६ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन विभागात १५ डिसेंबर २०२४ पासून ‘एचएसआरपी’ प्लेट उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. यामध्ये हॉलोग्राम, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह फिल्म आणि लेसर कोड असतो, ज्यामुळे चोरी रोखणे आणि ओळखणे सोपे होते. मात्र, प्रत्यक्षात प्लेटचा टिकाऊपणा आणि फिटिंगची गुणवत्ता याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत..‘एचएसआरपी’ बसवूनही भुर्दंड‘हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट’चे वैशिष्ट्य म्हणजे, प्लेटवरील अंक आणि अक्षरे प्रेस करून छापली जात असल्यामुळे कायमस्वरुपी राहतात. त्यामुळे कोणीही त्याची कॉपी करून बनावट प्लेट तयार करून शकत नाही. तसेच या नंबर प्लेट विशिष्ट रंगांनी तयार केलेल्या असल्यामुळे वाहनांचा नंबर लगेच कॅमेरात कैद होतो. मात्र नंबरप्लेटची गुणवत्ता खराब असल्यामुळे काही दिवसातच तिचा रंग उडत आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन केले तरी कॅमेरात वाहन कैद होत नाही. किंवा नंबर कैद झाला तरी तो पुसट असल्यामुळे दुसऱ्याच वाहनांवर कारवाई होते. त्यामुळे वाहनांची अचूक ओळख, चोरीला आळा, गुन्हे उघडकीस येण्यास आणि वाहतूक व्यवस्थापनास अडथळा निर्माण होत आहे..रिबिटचा दर्जा निकृष्टपूर्वी वाहनांच्या नंबरप्लेट्स नटबोल्ट लावून फिटिंग केल्या जात असत. पण, गुन्हेगारी कृत्य करण्यासाठी नटबोल्ट काढून नंबरप्लेट काढल्या जात असत. त्यामुळे परिवहन विभागाने हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सहज काढता येऊ नयेत म्हणून ॲल्युमिनियमच्या रिबिटद्वारे फिटिंग केल्या जात आहेत. मात्र, रिबिट निकृष्ट असल्यामुळे वाहनांचे कंपन (व्हायब्रेशन), खड्ड्यामध्ये वाहने आदळल्याने किंवा नंबरप्लेटला धक्का लागण्याने या नंबरप्लेट निखळत आहेत..फिटिंग केंद्रांवर लुटीच्या तक्रारीफिटिंग केंद्रे वाहनधारकांकडून अतिरिक्त ‘फिटिंग चार्जेस’ घेत असल्याचे अनेक तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी १५० ते ३०० रुपये अतिरिक्त घेतले जात आहेत. ब्रॅकेट किंवा ‘मजबूत’ फिटिंगसाठी हे शुल्क आकारले जाते..नंबरप्लेट गहाळ झाल्यास वाढीव खर्च‘एचएसआरपी’ प्लेट गहाळ झाल्यास पोलिसांत एफआयआर दाखल करावा लागतो. त्यानंतर नवीन प्लेटसाठी पुन्हा फी भरून अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते आणि संपूर्ण प्रक्रिया करावी लागते. प्लेट फी, फिटिंग चार्जेस, एफआयआर, नवीन प्लेट प्रक्रिया यासाठी किमान दोन ते तीन हजार रुपये खर्च होतात. यामुळे वेळेचाही अपव्यय होतो. विशेष म्हणजे अपघात, पूर किंवा इतर कारणांमुळे प्लेट नुकसान झाल्यासही ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे..माझ्या वाहनाची ‘एचएसआरपी’ पिंपरीतील एका केंद्रावर बसवली. फिटरने अतिरिक्त १५० रुपये घेतले. मात्र, एक महिनाभरातच प्लेट निखळून पडली. आता कोणाला जबाबदार धरावे?- राजेश थोरात, वाहनचालकनंबरप्लेट फिटिंगसाठी चांगल्या दर्जाचे नटबोल्ट लावले पाहिजेत. पण, सध्या वापरात असलेले रिबिट अत्यंत तकलादू आहेत. नंबरप्लेट निखळून पडल्यानंतर पुन्हा नंबरप्लेट बसवण्याची प्रक्रिया खूप किचकट आहे.- सुनील पाटील, वाहनचालकशासनाच्या आदेशानुसार आम्ही नंबरप्लेट रिबिटद्वारे फिटिंग करत आहोत. प्रत्येक नंबरप्लेटसाठी आम्हाला दोनच रिबिट दिले जात आहेत.- आदिनाथ सामंत, ‘एचएसआरपी’ फिटमेंट केंद्रचालक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.