पिंपरी-चिंचवड

PCMC Update : ‘आयआयएम’ शाखेला हिरवा कंदील; आमदार लांडगे यांचे प्रयत्न; महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दिली जागा

IIM Pimpri : पिंपरी-चिंचवडमध्ये ७० एकर जागेत आयआयएम नागपूरची शाखा स्थापन होणार असून यामुळे शिक्षण, उद्योग आणि रोजगार क्षेत्रात मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
PCMC Update
PCMC UpdateSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : भारतीय व्यवस्थापन संस्थेची (आयआयएम, नागपूर) शाखा पिंपरी-चिंचवड येथे सुरू करण्यास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हिरवा कंदील दिला आहे. यासाठी ७० एकर जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आमदार महेश लांडगे यांनी यासाठी पाठपुरावा केला आहे.

Loading content, please wait...
education
Pimpri Chinchwad
PCMC
Mahesh Landage
IIM nagpur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com