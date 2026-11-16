पिंपरी-चिंचवड

Indrayani Pollution : कार्तिकी वारीपूर्वी इंद्रायणी नदीत प्रदूषणाचा विळखा; छठपूजेसाठी आंद्रा धरणातून सोडलेल्या पाण्यासोबत जलपर्णी आळंदीपर्यंत वाहून आली.

Indrayani River Pollution Ahead of Kartiki Wari : छठपूजेसाठी आंद्रा धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे जलपर्णी नदीत वाहून आली. प्रक्रियारहित सांडपाण्यामुळे आळंदीतील इंद्रायणी नदीचे प्रदूषण वाढले असून वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.
Indrayani River Pollution Ahead of Kartiki Wari

Indrayani River Pollution Ahead of Kartiki Wari

eSakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आळंदी : कार्तिकी वारी अवघ्या १५ दिवसांवर आलेली असताना, आळंदीतील इंद्रायणी नदीला पुन्हा एकदा प्रदूषणाचा तीव्र विळखा पडला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून येणारे प्रक्रियारहित सांडपाणी आणि वाहून आलेली जलपर्णीमुळे नदीपात्र आणखी प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा आणि श्रद्धेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Loading content, please wait...
pune
alandi
Indrayani River
kartiki Ekadashi
Akkalkot Pandharpur yatra
Alandi community news