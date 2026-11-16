Indrayani Pollution : कार्तिकी वारीपूर्वी इंद्रायणी नदीत प्रदूषणाचा विळखा; छठपूजेसाठी आंद्रा धरणातून सोडलेल्या पाण्यासोबत जलपर्णी आळंदीपर्यंत वाहून आली.

आळंदी : कार्तिकी वारी अवघ्या १५ दिवसांवर आलेली असताना, आळंदीतील इंद्रायणी नदीला पुन्हा एकदा प्रदूषणाचा तीव्र विळखा पडला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून येणारे प्रक्रियारहित सांडपाणी आणि वाहून आलेली जलपर्णीमुळे नदीपात्र आणखी प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांच्या आरोग्याचा आणि श्रद्धेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे..येत्या १ डिसेंबरपासून संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या संजीवन समाधी सोहळ्यानिमित्त आळंदीत कार्तिकी यात्रेस प्रारंभ होत आहे. यासाठी राज्यातून लाखो भाविक आणि मानाच्या दिंड्या आळंदीत दाखल होतील. भाविकांच्या सोयी-सुविधांसाठी नुकतीच जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली असली, तरी नदीची सद्यःस्थिती प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे..चिखली, कुदळवाडी भागातून आलेल्या सांडपाण्याबरोबरच रविवारी (ता. १५) सकाळपासून तुटलेली जलपर्णीही वाहून आली. काळपट, पिवळसर आणि फेसाळयुक्त पाण्यामुळे नदीच्या पावित्र्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या इंद्रायणी नदी सुधार योजनेच्या घोषणा होत असताना, पिंपरी-चिंचवड प्रशासन आणि राजकीय नेते याकडे केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचे चित्र आहे. कुदळवाडी आणि चिखली भागातून येणारे सांडपाणी तातडीने थांबवले नाही, तर कार्तिकी वारीत लाखो वारकऱ्यांना याच प्रदूषित पाण्यात तीर्थस्नान करावे लागण्याची भीती आहे..छठपूजेसाठी आंद्रा धरणातून १०० क्युसेकने पाणी सोडण्यात आले होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड हद्दीतील जलपर्णी तसेच चिंबळी, केळगाव भागातील जलपर्णी धरणातील पाण्यासोबत खाली वाहून आली आहे. - माधव खांडेकर, मुख्याधिकारी, आळंदी नगर परिषदपिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका महापौर रवी लांडगे यांच्याशी यापूर्वीही चर्चा झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका व आळंदी नगर परिषदेने वेळोवेळी प्रदूषणाबाबत पत्रव्यवहार केलेला आहे. वारी काळात वारकऱ्यांना शुद्ध पाण्यासाठी आंध्रा तसेच वडिवळे धरणातून पाणी सोडण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांना कळविले आहे. - प्रशांत कुऱ्हाडे, नगराध्यक्ष, आळंदी नगर परिषदइंद्रायणीसारख्या पवित्र नदीकडे सरकारचे कोणतेही लक्ष नाही. मागील १०-१२ वर्षांपासून इंद्रायणी नदी गटारासारखी दिसून येते. राज्यातील पवित्र तीर्थक्षेत्र असलेल्या आळंदीतील इंद्रायणीची अवस्था पाहवत नाही. राज्य सरकारने तीर्थक्षेत्र आणि इंद्रायणीचे पावित्र्य जपण्यासाठी लवकरात लवकर कार्यवाही करावी. - पुंडलिक मुंडे, वारकरी, बीड.प्रदूषणाची गंभीर स्थितीपिंपरी-चिंचवड, मावळ भाग आणि आळंदी नगर परिषद क्षेत्रातून प्रक्रिया न केलेले लाखो लिटर सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात आहे.सिद्धबेट ते पुंडलिक मंदिर परिसरात जलपर्णीचा मोठा थर साचला असून, चऱ्होली आणि मरकळ भागात नदीचे रूपांतर गटारात झाले आहे.नदीपात्रात फुले, देवतांची छायाचित्रे आणि कपड्यांसारखा कचरा टाकल्याने प्रदूषणात आणखी भर पडत आहे.तीर्थस्नान आणि अस्थिविसर्जनासारख्या धार्मिक विधींसाठी येणाऱ्या भाविकांना प्रदूषित पाण्यामुळे मोठी गैरसोय सहन करावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.