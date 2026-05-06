Pavitra Portal News: ‘पवित्र’ पोर्टलचा गोंधळ! निवड होऊनही ८०% शिक्षक रुजू नाहीत, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीवर!

पिंपरी: 'पवित्र' पोर्टलद्वारे निवड होऊनही अनेक शाळांवर शिक्षक रुजू होत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे महापालिका शाळांमधील शिक्षकांचा अनुशेष कायम आहे. त्यांना रुजू होण्याबाबत प्रशासन वारंवार आदेश देत आहे. पण, त्याकडे या उमेदवारांनी काणाडोळा केला आहे. यात सुमारे ८० टक्के शिक्षकांनी विविध कारणे देत शाळा नाकारली आहे..शासनाने महापालिका आणि अनुदानित शाळांमधील भरती पवित्र पोर्टलद्वारे करणे अनिवार्य केले आहे. त्यानुसार जाहिरात देऊन महापालिकेच्या शिक्षक विभागाने २६२ शिक्षकांची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यापैकी ८० टक्के शिक्षकांची नेमणूक यादी प्राप्त झाली आहे. २०२४- २५, २०२५- २६ साठी ही शिक्षकांची नेमणूक करायची होती. निवड झालेल्या उमेदवारांना नेमणुकीचे आदेश पाठवले. यातील काही शिक्षक आधीच अंशत: अनुदानित शाळेत काम करत आहे. त्यांनीही 'पवित्र' पोर्टलद्वारे भरतीसाठी अर्ज केला होता. पण, आता निवड झाल्यावर त्यांनी शाळेत रुजू होण्याकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे विशेषतः प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठी कमतरता भासत आहे. अनेक ठिकाणी 'एक शिक्षक, अनेक वर्ग' अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक शाळांमधील विषय शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे..पोर्टलचा गोंधळ, की व्यवस्थापनाची दिरंगाईपवित्र पोर्टल अकार्यक्षम असल्याचा दावा काही खासगी व्यवस्थापनांकडून केला जात आहे, तर दुसरीकडे शिक्षण विभागाने पोर्टल पूर्णपणे कार्यरत असल्याचे सांगत, माहिती अपलोड न करणाऱ्या व्यवस्थापनांना जबाबदार धरले आहे. या गोंधळात शिक्षक रुजू होत नसल्याचे चित्र आहे..विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीवरशाळांमध्ये विषय शिक्षक नाहीत. शाळांमध्ये मुख्याध्यापकांवर प्रशासकीय कामांचा भार असताना, शिकवायचे कोणी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालकांमध्ये या परिस्थितीमुळे तीव्र असंतोष पसरला असून, तत्काळ शिक्षक नियुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे..पवित्र पोर्टल प्रक्रियेद्वारे २६२ शिक्षकांची मागणी केली. एकूण पदाच्या ८० टक्के शिक्षकांची यादी केली आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आता पुन्हा जाहिरात देणार आहोत.- संगीता बांगर, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण विभाग, महापालिका.विद्यानिकेतन शाळेत वर्षभरापासून शिक्षक नाहीनिगडीतील महापालिकेच्या विद्यानिकेतन शाळा क्रमांक एक येथे मागील वर्षभरापासून शिक्षक नाही. प्रभारी मुख्याध्यापक शाळा चालवत आहेत. ही शाळा इयत्ता पहिली ते सातवीपर्यंत असून १०४ पटावर आहे. शाळेसाठी मानधनाचे दोन शिक्षक दिले आहेत. त्यापैकी एक वैद्यकीय रजेवर आहे. पवित्र पोर्टल प्रक्रियेद्वारे निवड झालेले दोन शिक्षक रुजू झालेले नाहीत. दुसरीकडे मात्र काही शाळांमध्ये शिक्षक अतिरिक्त आहेत.