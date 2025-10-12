पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Chinchwad News : आकुर्डीत पैशांअभावी बेवारस रुग्णाची अडवणूक, कुटे स्मृती रुग्णालयातील प्रकार; पाठपुराव्यानंतर बिल माफ

PCMC Health Crisis : पिंपरीतील महापालिकेच्या आकुर्डी रुग्णालयात बेवारस रुग्णाला चांगला उपचार मिळाला, पण प्रशासनाने टुडी इको तपासणीसाठी ११०० रुपये आणि आयसीयू शुल्काची मागणी करत असंवेदनशील वर्तन केल्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
चिंचवड : आकुर्डीतील महापालिकेच्या कै.प्रभाकर मल्हारराव कुटे स्मृती रुग्णालयात पैशांअभावी बेवारस रुग्णाची वैद्यकीय तपासणी रोखण्यात आली. तसेच रुग्णालयामधून डिस्चार्ज देताना अतिदक्षता विभागाच्या (आयसीयू) शुल्काचीही मागणी करण्यात आल्याचा प्रकार नुकताच घडला. अखेर एका सामाजिक संस्थेच्या पाठपुराव्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने त्याचे बिल माफ केले.

