IT Sector: कर्मचारी कपातीसाठी ‘आयटी’चा नवा डाव; क्रेडिट कार्ड बिलांसह, वैयक्तिक पार्श्‍वभूमीचीही पडताळणी

Employee Layoffs: आयटी क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासाठी कंपन्या नवीन मार्गांचा अवलंब करत आहेत. कर्मचार्‍यांच्या क्रेडिट कार्ड बिल्स आणि वैयक्तिक पार्श्‍वभूमीची पडताळणी करून नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो, असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
पिंपरी : अमेरिकेने बदललेल्या धोरणांमुळे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र ढवळून निघाले आहे. अनेक कंपन्यांनी कर्मचारी भरती थांबविली आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाही कमी केले जात आहे. मात्र, याला ‘कॉस्ट कटिंग’चे नाव न देता विविध मार्गांचा अवलंब या कंपन्या करत असल्याचे समोर आले आहे.

