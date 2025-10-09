पिंपरी-चिंचवड

Jadhavwadi News : महावितरणच्या भूमिगत केबलच्या समस्येमुळे जाधववाडीत वाहतुकीला अडथळा

Jadhavwadi Power Woes : जाधववाडीतील वडाचा मळा चौक परिसरात महावितरणची भूमिगत केबल वारंवार नादुरुस्त होत असल्याने वीजपुरवठा खंडित होतो; तसेच दुरुस्तीनंतर खड्डे न बुजवल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा आणि अपघाताचा धोका वाढला असून, नागरिकांनी कायमस्वरूपी उपाययोजनेची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जाधववाडी : वडाचा मळा चौक परिसरात महावितरणची भूमिगत केबल वारंवार नादुरुस्त होत असल्याने परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दर काही दिवसांनी विजेचा पुरवठा खंडित होत असून, त्यामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक कामकाज ठप्प होत आहे.

