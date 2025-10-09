Jadhavwadi News : महावितरणच्या भूमिगत केबलच्या समस्येमुळे जाधववाडीत वाहतुकीला अडथळा

जाधववाडी : वडाचा मळा चौक परिसरात महावितरणची भूमिगत केबल वारंवार नादुरुस्त होत असल्याने परिसरातील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. दर काही दिवसांनी विजेचा पुरवठा खंडित होत असून, त्यामुळे घरगुती तसेच व्यावसायिक कामकाज ठप्प होत आहे..वारंवार केबल नादुरुस्त होत असतानाही महावितरणकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. असे नागरिकांनी सांगितले. दुरुस्तीचे काम सुरू असताना रस्त्यांवर खड्डे खणले जातात, परंतु काम पूर्ण झाल्यानंतर ते योग्य रीतीने बुजविले जात नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो आणि अपघाताचा धोका वाढतो..Pune News : रात्री दहानंतर फटाके फोडण्यास बंदी.स्थानिकांनी महावितरण अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करूनही केवळ तात्पुरते उपाय केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. महावितरण विभागाने या समस्येकडे लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.