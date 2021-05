नेहरूनगर कोविड सेंटरममधून मृत रुग्णाचे दागिने चोरीला

पिंपरी : नेहरूनगर(Neharunagar) येथील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये(Jumbo Covid centar) दाखल केलेल्या कोरोना बाधित(corona Positive) रुग्णांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे दागिने(Jewlery) व मौल्यवान वस्तू चोरीला(Theft) गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी पिंपरी(Pimpri) पोलिस(Police) ठाण्यात दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.(Jewelry was stolen from a dead patient at Nehru Nagar Jumbo Covid Center)

सागर दिवाकर गुजर (रा. बोपखेल) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार अज्ञात चोरट्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी यांच्या आई सितल दिवाकर गुजर (वय ६१) यांना १४ एप्रिलला उपचारासाठी नेहरूनगर जम्बो कोविड सेंटर मध्ये दाखल करण्यात आले. १९ एप्रिलला उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. दरम्यान, सितल गुजर यांचे मंगळसूत्र, कानातील फुल, सोन्याची अंगठी, दोन चांदीच्या अंगठ्या असा एकूण ४१ हजारांचा ऐवज चोरीला नेला.

दुसऱ्या घटनेत वैष्णवी ज्योतिबा खुळे (वय २०, रा. पिंपळे निलख) यांनी फिर्याद दिली आहे. फिर्यादी खुळे यांचे मामा प्रशांत विश्वनाथ मोरे (वय ४०, मरकळ रोड, आळंदी) हे कोरोनाबाधित झाल्याने त्यांना २५ एप्रिलला नेहरूनगर येथील जम्बो कोविड सेंटरमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. उपचारादरम्यान प्रशांत मोरे यांचा एक मे रोजी मृत्यू झाला. मोरे यांच्यासोबत असलेला त्यांचा दहा हजारांचा मोबाईल फोन त्यांच्या नातेवाईकांना मिळाला नाही. जम्बो कोविड सेंटर मधून अज्ञात व्यक्तीने त्यांचा मोबाईल फोन चोरला असल्याची फिर्याद देण्यात आली आहे. पिंपरी पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

