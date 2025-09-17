पिंपरी-चिंचवड

PCMC Traffic : खड्ड्यांपासून चालकांची सुटका; मात्र कोंडीचा धसका, रक्षक चौकातील रस्त्याचे डांबरीकरण; सकाळी-रात्री वाहतूक संथगतीने

Pune Traffic : रक्षक चौकातील रस्त्याच्या अरुंदतेमुळे आणि चालू भुयारी मार्ग व उड्डाणपुलाच्या कामामुळे रोज सकाळ-संध्याकाळ वाहतूक कोंडी होते, ज्यामुळे वाहनचालक आणि नागरिक त्रस्त झाले आहेत.
"Sangvi to Ravet: Tunnel Work Creates Daily Traffic Nightmare"

"Sangvi to Ravet: Tunnel Work Creates Daily Traffic Nightmare"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुनी सांगवी : रक्षक चौक येथील मुख्य रस्त्यावरील खड्ड्यांची महापालिकेच्या स्थापत्य विभागाकडून दुरुस्ती करण्यात आल्याने वाहनचालकांची खड्ड्यांपासून सुटका झाली आहे. मात्र, सकाळी व रात्री संथगतीने होणारी वाहतूक व त्यामुळे कोंडी आता नित्याची झाल्याने त्याचा वाहनचालकांनी धसका घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Pune traffic police
pune traffic
pune tourism
Pune airport closure
pune womens
Mumbai Pune transport update
Municipal infrastructure issues
Runway Maintenance Issues
Pune rain forecast
weather update Pune
Digital infrastructure investment
Pune Ganesh Visarjan Traffic Changes
construction equipment obstruction
Pune pothole complaints
Road conditions and repairs
Thane road issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com