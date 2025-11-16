पिंपरी-चिंचवड

Pimpri News : काळेवाडीत बेवारस वाहनांचा प्रश्न ऐरणीवर; महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष!

Civic Safety : परिसरातील विविध ठिकाणी तसेच रहिवासी भागांत अनेक बेवारस वाहने ठिकठिकाणी पडून असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Abandoned Vehicles in Kalewadi Raise Civic Safety Concerns

Abandoned Vehicles in Kalewadi Raise Civic Safety Concerns

Saklal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काळेवाडी : काळेवाडीतील मुख्य रस्त्यांपासून ते दाट वस्तीच्या गल्ली-बोळांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात बेवारस दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पडून असून महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. ही वाहने कोणाची, का सोडून दिली आहेत आणि किती काळापासून येथे पडून आहेत याचा कोणताही तपास किंवा चौकशी होत नाही. मुख्य रहिवासी भाग असलेल्या काळेवाडीतील आझाद चौकात गृहनिर्माण सोसायटीच्या वळणाजवळ एक कार गेल्या अनेक महिन्यांपासून बेवारस स्थितीत पडून आहे.

Loading content, please wait...
police
Pimpri Chinchwad
Traffic
Pimpri Chinchwad Corporation
public unrest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com