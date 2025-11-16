Pimpri News : काळेवाडीत बेवारस वाहनांचा प्रश्न ऐरणीवर; महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष!

काळेवाडी : काळेवाडीतील मुख्य रस्त्यांपासून ते दाट वस्तीच्या गल्ली-बोळांपर्यंत मोठ्या प्रमाणात बेवारस दुचाकी आणि चारचाकी वाहने पडून असून महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. ही वाहने कोणाची, का सोडून दिली आहेत आणि किती काळापासून येथे पडून आहेत याचा कोणताही तपास किंवा चौकशी होत नाही. मुख्य रहिवासी भाग असलेल्या काळेवाडीतील आझाद चौकात गृहनिर्माण सोसायटीच्या वळणाजवळ एक कार गेल्या अनेक महिन्यांपासून बेवारस स्थितीत पडून आहे. .याबाबत अनेकवेळा तक्रारी केल्या असूनही त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. याचप्रमाणे परिसरातील इतर ठिकाणीही अशी अनेक वाहने पडून असून त्या वाहनांचा मालक कोण आणि ती येथे का लावून ठेवली आहेत? याची माहिती कुणालाच उपलब्ध नाही. रस्त्याच्या कडेला ही वाहने वर्षानुवर्ष पडून असून काही गाड्यांभोवती वाढलेले गवत व कचरा यामुळे परिसर अस्वच्छ होत असून रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे. .Pimpri Crime : पिंपरीत तरुणाला सळईने मारहाण; दोघांवर गुन्हा दाखल!.काही वाहनांवर नोंदणी क्रमांक असतानाही त्यांची नोंद घेऊन नोटीस देणे किंवा दंड करणे यासारखी कोणतीही कारवाई प्रशासनाकडून होत नाही. त्यामुळे प्रशासन अशा परिस्थितीला खतपाणी घालत असल्याची टीका नागरिकांनी केली आहे. दिल्लीतील बॉम्बस्फोटाच्या पार्श्वभूमीवर अशा बेवारस वाहनांकडे अधिक चौकसपणे पाहण्याची गरज असल्याचेही नागरिकांनी सांगितले. बेवारस वाहनांच्या संदर्भात संवेदनशीलता लक्षात घेऊन अशा वाहनांची त्वरित तपासणी करून त्यांचे मालक शोधून नोटीस व दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी प्रशासनाकडे केली आहे..वाहतुकीला अडथळाबेवारस वाहने नागरिकांच्या घरांसमोर, व्यवसायाच्या ठिकाणी आणि रस्त्यावर पडून राहिल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. अपघातांची शक्यता वाढते. तसेच गुन्हेगारी कामांसाठी अशी वाहने वापरली जाण्याची शक्यता असल्याने सुरक्षेचा धोका वाढतो..Thane Crime: दिवाळीआधीच भाजप नेत्यावर कारवाईचा फटाका फुटला! बेकायदेशीर फटाके ठेवले अन्...; गुन्हा दाखल.महापालिकेकडून वेळोवेळी अशा बेवारस वाहनांवर कारवाई केली जाते. नागरिकांनी अशा वाहनांचे फोटो काढून संबंधित विभागाला कळवावे. सात दिवसांची नोटीस देऊन नंतर ही वाहने उचलून कारवाई केली जाईल.- किशोर ननावरे, क्षेत्रीय अधिकारी, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयपरिसरात अनेक बेवारस वाहने पडून असून त्यातून धूळ, माती, अस्वच्छता वाढते. सुरक्षेचे प्रश्नही गंभीर आहेत. पोलिस प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी.- राजेश भोसले, रहिवासीआझाद चौकातच एक कार अनेक महिन्यांपासून पडून आहे. ही कार कोणाची आहे, याबाबत कोणालाही माहिती नाही. त्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो.- गणेश सोनवणे, व्यावसायिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.