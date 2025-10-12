पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : काळेवाडी, रहाटणीत अतिसाराच्या रुग्णांत वाढ, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभाग अनभिज्ञ; प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची मागणी

Kalewadi Health Crisis : पिंपरीतील काळेवाडी-रहाटणीच्या दाट वस्तीत दूषित पाणी आणि अस्वच्छतेमुळे अतिसार व इतर संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले असून, या गंभीर समस्येबद्दल महापालिकेचा पाणीपुरवठा आणि आरोग्य विभाग पूर्णपणे अनभिज्ञ असल्याचे दिसून आले आहे.
Kalewadi Health Crisis

Kalewadi Health Crisis

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काळेवाडी : काळेवाडी आणि रहाटणी परिसरातील अंतर्गत दाट वस्तीच्या परिसरात अतिसार, उलट्या होणे व इतर संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, त्याबाबत महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग आणि आरोग्य विभाग अनभिज्ञ असून, संसर्गजन्य आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, जनजागृतीचा अभाव दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
water
PCMC
agricalture department
PCMC Area
pmc
health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com