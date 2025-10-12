PCMC News : काळेवाडी, रहाटणीत अतिसाराच्या रुग्णांत वाढ, पाणीपुरवठा, आरोग्य विभाग अनभिज्ञ; प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची मागणी

काळेवाडी : काळेवाडी आणि रहाटणी परिसरातील अंतर्गत दाट वस्तीच्या परिसरात अतिसार, उलट्या होणे व इतर संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, त्याबाबत महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग आणि आरोग्य विभाग अनभिज्ञ असून, संसर्गजन्य आजार प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, जनजागृतीचा अभाव दिसून येत आहे..काळेवाडी परिसर हा मध्यम आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल समाज घटकातील नागरी वस्तीचा बनला आहे. या भागात दाट व मोठ्या प्रमाणावर लोकवस्ती असून अंतर्गत भागात प्रशासनाच्या सोयी सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. इथे नोकरी अथवा छोट्या व्यवसायावर अवलंबून असलेला मुख्यतः बाहेरील अनेक जिल्हे व राज्यातील कष्टकरी वर्ग वास्तव्यास आहे.या भागात पावसाळा संपल्यानंतर अतिसार, उलट्या होणे व इतर संसर्गजन्य आजारांनी डोके वर काढले आहे. मात्र, महापालिका प्रशासनाच्या नियोजनाचा वरवरपणा व सुविधांचा अभाव आता उघड पडला आहे..Ajit Pawarनी हात जोडले, बघा काय घडलं? | NCP Politics | Pune | Sakal News.Nilesh Ghaiwal Case Updates: इंटरपोलकडून निलेश घायवळ विरोधात ब्लू कॉर्नर नोटीस | Pune Police | Sakal News.या भागातील आरोग्य विषयक व विविध असुविधा त्यात प्रामुख्याने दूषित पाणी, परिसराची अस्वच्छता तसेच घाणीचे साम्राज्य व अंतर्गत भागातील आरोग्य सुविधांचा अभाव व महापालिकेकीकडून सुविधा पुरवण्याबाबत करण्यात येत असलेली दिरंगाई व अभाव यामुळे परिसरातील अतिसार, हगवण व इतर अनेक संबंधित आजारांचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून येत आहे.या संदर्भात महापालिकेच्या थेरगाव येथील रुग्णालयात माहिती घेतली असता रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. त्याला थेरगाव रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून दुजोरा देण्यात आला.रुग्णालयाकडून चांगली सेवामहापालिका प्रशासनाकडून रुग्णालयात सुविधा एकीकडे चांगल्या प्रकारे मिळत आहे. मात्र, परिसरातील स्थानिक पातळीवर नागरी वस्तीत सुविधा व सेवांचा पुरवठा व सेवा अत्यल्प प्रमाणात आहे. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी रुग्ण कमी होत नसल्याचे दिसून येत आहे. दूषित पाणीपुरवठा व इतर कोणती कारणे यासाठी जबाबदार आहेत, याविषयी तांत्रिक व वैज्ञानिक बाजू लक्षात घेऊन महापालिकेने वाढत्या रुग्णसंख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावे, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..रुग्णसंख्या वाढीची कारणेअस्वच्छ, दूषित पाणीपुरवठाडास, इतर आजार पसरवणाऱ्या कीटकांचा प्रादुर्भावनाले, गटारे, चेंबरच्या साफसफाईचा अभावनियमित औषधांचा अपुरा पुरवठाप्रतिबंधात्मक उपाय, जनजागृतीचा अभाव.काही दिवसांपासून रुग्णसंख्या वाढली आहे. त्यात अतिसाराचे रुग्ण अधिक आहेत. शरीरातील पाणी कमी होणे, ग्लुकोजचे प्रमाण कमी होणे, हगवण इत्यादी तक्रारी जास्त प्रमाणात दिसून येत आहेत. रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयात औषधोपचार केले जात असून त्याविषयी प्रशासन काळजी घेत आहे.- डॉ. किरण मोरे, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, थेरगाव रुग्णालयमी नुकताच पदभार स्वीकारला आहे. दूषित पाणीपुरवठा किंवा इतर काही समस्या असतील; तर त्या संदर्भात इतर अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊन त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्यात येतील. महापालिका प्रशासन नेहमीच स्वच्छ पाणीपुरवठ्याबाबत आवश्यक ती दक्षता घेत असते.- ऋषिकेश गेंगजे, उपअभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयगेल्या चार ते पाच दिवसांपासून शरीरातील पाणी कमी होत असून अशक्तपणा वाढला आहे. अतिसार, उलट्या होणे इत्यादी दिसून येत असून आजूबाजूच्या परिसरातही ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे मी रुग्णालयात उपचार करण्यासाठी दाखल झालो आहे.- राजकुमार सोरटे, रुग्ण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.