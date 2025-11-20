Pimpri News : काळेवाडीत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमणांकडेही दुर्लक्ष!

जयंत जाधव पिंपरी : महापालिकेच्या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काळेवाडी, थेरगाव, पिंपरी गाव, पिंपरी कॅम्प या परिसरांत अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे वाढली आहेत. लागेबंधे आणि ‘देवाणघेवाण’ असलेली बांधकामे आणि अतिक्रमणांना अभय दिले जात आहे. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे या प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष दिसून येत आहे, तर सर्वसामान्यांना मात्र किरकोळ कारणांवरून त्रास दिला जात आहे..‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रामुख्याने काळेवाडी-रहाटणी गावठाण परिसर हा प्रभाग क्रमांक २७ चा भाग, थेरगाव-दत्तनगर, गणेशनगर परिसर हा प्रभाग क्रमांक २४ चा भाग, थेरगाव गावठाण-पडवळनगर, अशोका सोसायटी हा प्रभाग क्रमांक २३ चा भाग, पिंपरी गाव-मिलिंदनगर, संजय गांधीनगर व पिंपरी कॅम्प परिसर हा प्रभाग क्रमांक २१ चा भाग यांचा समावेश आहे. या भागांत शहराच्या तुलनेत अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे वाढली आहे. महापालिका निवडणुकांची लगबग सुरू आहे. या काळात अधिकारी कामकाजात व्यस्त असतात व कोणी तक्रार केली, तरी अधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामांचे कारण द्यायला असते. त्यातच पोलिस बंदोबस्त मिळत नाही, असे कारण देऊनही संगनमताने दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे निवडणूक काळात अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे वाढण्याचे प्रमाण अधिक असते..Pimpri Chinchwad News : एकीकडे पाणीटंचाई, दुसरीकडे पाणी वाया; पाटील विद्यालयात फुटलेल्या जलवाहिनीवरून स्थानिकांचा आक्रोश!.‘‘कोणतीही दया न दाखवता अनधिकृत बांधकामे पाडावीत’’ असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२५ मध्ये दिला आहे. पण, अधिकारी दुर्लक्ष करतात. ही बांधकामे वाढल्यास नियमानुसार बीट निरीक्षक जबाबदार असतात. परंतु; या कर्मचाऱ्यांवर या प्रकरणांत अद्याप एकदाही कारवाई झालेली नाही. वाढती बांधकामे आणि अतिक्रमणांमुळे थेरगावमधील एका भागातील नाल्यांवर पूरप्रवणता वाढली आहे, असे स्थानिक नागरिक सांगत आहेत..पिंपरी, काळेवाडीत बेकायदा बांधकामे जोमातकाळेवाडी भागात भारत माता चौकाचा अंतर्गत भाग, जोतिबानगर, थेरगाव, नखाते वस्तीजवळील परिसर, विजयनगरचा अंतर्गत भाग, पिंपरी गावठाण, पिंपरी कॅम्प, तापकीर चौक-साई मल्हार कॉलनी, साईराज कॉलनी या भागांत अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात आहेत. तसेच छत्रपती शिवाजी चौक ते रहाटणी फाट्यापर्यंत दोन्ही बाजूंनी असलेली अतिक्रमणे, नखाते वस्ती भागात व रहाटणी फाटा, जोतिबानगर या भागात भाजी विक्रेते व व्यावसायिकांचे रस्त्यावरील अतिक्रमणे आहेत. पिंपरी कॅम्पात तर ग्राहकांना चालताही येत नाही इतकी अतिक्रमणे आहेत. पण, अधिकाऱ्यांचे याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असते, असा आरोप होत आहे. थेरगाव हा पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील हा वेगाने विकसित होत असलेला परिसर आहे. येथे अनधिकृत बांधकामे अक्षरश: फोफावली आहेत. अतिक्रमणांची समस्याही गेल्या वर्षभरात अधिक तीव्र झाल्याचे स्थानिक नागरिक सांगत आहेत. या सर्वांचा परिणाम पाणीपुरवठा, रस्ता अशा मूलभूत सुविधांवर होत आहे..प्रमुख कारणेप्रशासकीय कारभारामुळे अनधिकृत बांधकामांना अधिकाऱ्यांचे अभयअधिकाऱ्यांवर लोकप्रतिनिधींचे कोणतेही दडपण अथवा नियंत्रण नाहीबांधकामांसाठी रहिवाशांसोबत अधिकाऱ्यांचा थेट गैरव्यवहारवीस गुंठ्यांच्या आतील बांधकामांना क्षेत्रीय कार्यालयातून बांधकाम परवानगी देताना नियमांचे उल्लंघन.Pimpri Crime : मोबाईल उचलला नाही म्हणून पत्नीला जिवे मारण्याचा प्रयत्न; तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला!.थेरगावमध्ये जवळपास दीड लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याचा अंदाज पत्राशेड, गोदामे, गाळे व छोट्या इमारती या स्वरूपाची अनधिकृत बांधकामे अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे कोठे आहेत, हे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना माहिती आहे. ते पैसे घेऊन डोळेझाक करतात. काही प्रमाणात माजी नगरसेवकांचाही त्यात सहभाग असतो. क्षेत्रीय अधिकारी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर आलेले असतात. त्यांना शहराच्या भल्या-बुऱ्याशी काही देणेघेणे नसते. संपत्ती गोळा करून ते तीन वर्षांनी जातात. बीट निरीक्षक त्यांचे काम चोखपणे करत नाहीत, उलट कारवाईची भीती दाखवून पैसे उकळले जातात.- संजय गायखे, काळेवाडी-थेरगावनिवडणुकीचे काम सुरू आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त मिळतो तेव्हा आम्ही अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करतो. आतापर्यंत ३०-३५ प्रकरणांत कारवाई केली आहेत. या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत किती अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे आहेत हे माहिती नाही. तपासावे लागेल.- किशोर ननवरे, सहायक आयुक्त, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय.अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचा अधिकार क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी, बांधकाम परवाना विभागाचा आहे. आम्ही फक्त कारवाईसाठी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ देतो.- हेमंत देसाई, कार्यकारी अभियंता, स्थापत्य विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.