Pimpri News : काळेवाडीत अनधिकृत बांधकामांचा सुळसुळाट; ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय अधिकाऱ्यांचे अतिक्रमणांकडेही दुर्लक्ष!

Kalewadi Encroachment : काळेवाडी, थेरगाव, पिंपरी गाव आणि पिंपरी कॅम्प परिसरात अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात वाढत असून, अधिकाऱ्यांचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जयंत जाधव

पिंपरी : महापालिकेच्या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत काळेवाडी, थेरगाव, पिंपरी गाव, पिंपरी कॅम्प या परिसरांत अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे वाढली आहेत. लागेबंधे आणि ‘देवाणघेवाण’ असलेली बांधकामे आणि अतिक्रमणांना अभय दिले जात आहे. महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे या प्रकारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष दिसून येत आहे, तर सर्वसामान्यांना मात्र किरकोळ कारणांवरून त्रास दिला जात आहे.

