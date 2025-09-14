पिंपरी-चिंचवड

Kamshet News : कामशेतमध्ये महामार्गालगत कचऱ्याचे ढीग,दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त; व्यवस्थापनाअभावी गंभीर परिस्थिती

Kamshet Garbage Crisis : कामशेतमध्ये कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले असून, नागरिकांनी तातडीने कायमस्वरूपी उपायांची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेगाव दाभाडे : कामशेतमध्ये वाढती लोकसंख्या आणि कचरा व्यवस्थापनाअभावी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पवनानगर रस्ता, सहारा कॉलनी तसेच जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गालगत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे दुर्गंधी पसरून नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

Environmental Concerns
health effects of pollution
Kamshet waste management issues
Kamshet population growth

