Kamshet Railway Station: कामशेत रेल्वे स्थानकाची दुरवस्था; प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात, सीसीटीव्ही, पोलिस बंदोबस्ताचा अभाव

तळेगाव दाभाडे : पुणे-लोणावळा मार्गावरील प्रमुख असलेले कामशेत रेल्वे स्थानक सध्या प्रवाशांसाठी गैरसोयीचे व असुरक्षित ठरत आहे. विद्यार्थी, कामगार, दुग्धव्यावसायिक, व्यापारी तसेच महिला प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असतानाही स्थानकावर मूलभूत सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस बंदोबस्त व सीसीटीव्ही व्यवस्थाही अद्याप उपलब्ध नाही..राज्यात सुवासिक तांदळासाठी प्रसिद्ध असलेली कामशेत बाजारपेठ तसेच आंदर मावळ, नाणे मावळ व पवन मावळ या परिसराचा हा मध्यवर्ती भाग आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, लोणावळा आदी ठिकाणी प्रवासासाठी प्रवासी मोठ्या संख्येने कामशेत रेल्वे स्थानकावर ये-जा करतात..ट्रेनमधील दिव्यांग डब्ब्यात तरुणीची छेडछाड.मात्र, प्रवाशांसाठी पुरेशा शेडची व्यवस्था नसल्याने ऊन-पावसात उभे राहण्याची वेळ येते. फलाटाच्या मागील बाजूस इंद्रायणी नदी असून, तेथे लावलेली संरक्षण व्यवस्था अपुरी ठरत आहे. प्रवासी बसतात त्या ठिकाणामागील संरक्षण भिंत मोडकळीस आली असून, ती कधीही कोसळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..पुणे-लोणावळा फलाटावर तिकीट घर असले तरी ते अपुरे पडत आहे. तसेच प्रवाशांसाठी बसण्याच्या बाकांचीही कमतरता आहे.स्थानकावर पुणे-लोणावळा फलाटावर केवळ एकच स्वच्छतागृह उपलब्ध असून, वेळप्रसंगी प्रवाशांना रूळ ओलांडून दुसऱ्या फलाटावर जावे लागते. तसेच, स्थानक परिसरात विद्युत वायरचे जाळे पसरले असून, काही ठिकाणी झाडांच्या फांद्या वायरला लागलेल्या आहेत. पावसाळ्यात वायर तुटण्याचा धोका असून, अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष म्हणजे येथील स्टेशन मास्तरचा कक्ष एक किलोमीटर अंतरावर आहे..कामशेत स्थानकातून बारा बोगीची लोकल धावत असून, रात्री दीड वाजेपर्यंत प्रवाशांची वर्दळ असते. तरीही रात्रीच्या वेळी पोलिस कर्मचारी उपस्थित नसल्याने विशेषतः महिला प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे. अनेकदा वीजपुरवठाही खंडित होत असल्याच्या तक्रारी आहेत..Chh. Sambhajinagar: अल्पवयीन मुलाचे अपहरण करून हाताला चटके; वाळूजमध्ये नशेखोरांचा उच्छाद, महिला, मुली, ज्येष्ठांना रोजचाच त्रास. कामशेत स्थानकामुळे रेल्वेला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते. मात्र प्रवाशांसाठी शेड, पोलिस व सुरक्षा व्यवस्था नाही. - विलास भटेवरा, अध्यक्ष, व्यापारी असोसिएशन, कामशेतपूर्वीही येथे लुटमारीच्या घटना घडल्या आहेत. दिवसा व रात्री पोलिस बंदोबस्त असणे गरजेचे आहे.- सुभाष रायसोनी, प्रवासीप्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही, पोलिस बंदोबस्त, दोन्ही फलाटांवर शेड व धोकादायक संरक्षण भिंतीची दुरुस्ती आवश्यक आहे. याबाबत वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे.- रेल्वे अधिकारी (नाव गोपनीय).