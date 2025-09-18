Kasarwadi Railway Station : कासारवाडी रेल्वे स्थानकाचा कोंडमारा, रेल्वे स्थानकातील समस्यांकडे काणाडोळा; प्रवासी असुरक्षित

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला जोडणारे महत्त्वाचे कासारवाडी रेल्वे स्थानक अवैध पार्किंग, टपऱ्यांच्या विळख्यात गुदमरले आहे. मेट्रो प्रवाशांच्या खासगी वाहनांनी अडवलेला मार्ग आणि अनधिकृत व्यापाऱ्यांचे बस्तान यामुळे ‘लोकल’ प्रवाशांचे हाल होत असून, स्थानकाचे वैभव हरपले आहे..मेट्रोचे प्रवासी आपली वाहने कासारवाडी रेल्वे स्थानकाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर उभी करतात. त्यमुळे रेल्वे प्रवाशांना स्थानकात पोहोचण्यासाठी दूरवरून फेरा मारावा लागत आहे. शिवाय, मेट्रो स्थानकासमोरील उड्डाणपुलामुळे रेल्वे स्थानक कोंडले गेले आहे. रेल्वे स्थानक परिसरात अनधिकृत टपऱ्या उभारल्या गेल्या आहेत. .त्यामुळे कचरा आणि दुर्गंधी पसरली आहे. स्वच्छतागृह नेहमीच अस्वच्छ असते. तेथे पाण्याचा तुटवडा आहे. बऱ्याचदा ते कुलूपबंद असते. स्थानक प्रवेशद्वारावर रिक्षा थांबा निर्माण करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवाशांना ये-जा करताना अडचण होते. कासारवाडी हे पुणे-मुंबई लोहमार्गावरील महत्त्वाचे स्थानक असूनही येथील सुविधा व सुरक्षेबाबत रेल्वे प्रशासन दुजाभाव करत असल्याची भावना प्रवासी व्यक्त करत आहेत..सुरक्षेचा अभावकासारवाडी रेल्वे स्थानकावर आरपीएफ (रेल्वे सुरक्षा दल) कर्मचारी फारच कमी दिसतात. याचा गैरफायदा घेत भुरटे आणि चोरटे प्लॅटफॉर्मवर वावरताना दिसतात. यामुळे प्रवाशांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. हा गंभीर प्रश्न भेडसावत आहे..समस्यांवर उपायमुख्य प्रवेशद्वाराजवळील पार्किंग हटवावेस्वच्छतागृहाची नियमित साफसफाई, पाणी उपलब्ध करावेसुरक्षा कर्मचारी तैनात करून सुरक्षा वाढवावीटपऱ्यांवर कारवाई करून परिसर स्वच्छ ठेवावास्थानकाचे सुशोभीकरण करून दिशादर्शक फलक लावावेत.तुटलेले लोखंडी कुंपण पूर्ववत योग्य करावे..मेट्रो स्थानक उभे राहिल्याने कासारवाडी रेल्वे स्थानक झाकले गेले आहे. पार्किंगसाठी मुख्य गेटपर्यंत जाता येत नाही. आम्ही मोठ्या अडचणीत आहोत.- स्नेहल पाटील, रेल्वे प्रवासीकासारवाडी रेल्वे स्थानकात कचरा, अस्वच्छतागृह आणि भटक्यांचा त्रास जाणवतो. चोरटे वावरत असल्याची शंका आहे. रेल्वे प्रशासनाचे स्थानकाकडे लक्ष नाही.- अमोल खंडारे, प्रवासी.स्थानकावर आरपीएफची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानकाची स्वच्छता योग्य रितीने ठेवली जाणार आहे.- हेमंतकुमार बेहरा, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे, पुणे विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.