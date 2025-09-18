पिंपरी-चिंचवड

Kasarwadi Railway Station : कासारवाडी रेल्वे स्थानकाचा कोंडमारा, रेल्वे स्थानकातील समस्यांकडे काणाडोळा; प्रवासी असुरक्षित

Illegal Parking : कासारवाडी रेल्वे स्थानकावर अवैध पार्किंग, टपऱ्यांचे अतिक्रमण व स्वच्छतागृहाच्या तुटवड्यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास होत आहे.
Kasarwadi Railway Station

Kasarwadi Railway Station

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला जोडणारे महत्त्वाचे कासारवाडी रेल्वे स्थानक अवैध पार्किंग, टपऱ्यांच्या विळख्यात गुदमरले आहे. मेट्रो प्रवाशांच्या खासगी वाहनांनी अडवलेला मार्ग आणि अनधिकृत व्यापाऱ्यांचे बस्तान यामुळे ‘लोकल’ प्रवाशांचे हाल होत असून, स्थानकाचे वैभव हरपले आहे.

Loading content, please wait...
Pune Railway Police Department
Pune Railway Police
pune railway
pune tourism
Pune airport closure
pune womens
Pune rain forecast
local transport issues
Sindhudurg Railway Issues
Pune police planning failure
Public transport infrastructure
Pune trekking accident

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com