Kisan Agricultural Exhibition : आंतरराष्ट्रीय किसान कृषी प्रदर्शनाचे मोशीत उद्घाटन

पिंपरी - किसान कृषी प्रदर्शनाचे बुधवारी (ता. १०) मोशीमधील पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व संमेलन केंद्रात शेतकऱ्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. १४ डिसेंबरपर्यंत सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. सर्वांसाठी प्रदर्शन खुले असून मोबाइलद्वारे पूर्वनोंदणी करता येणार आहे..किसान मालिकेतील हे ३३ वे कृषी प्रदर्शन आहे. या वर्षी प्रदर्शन ३० एकरावर विस्तारित आहे. यात ६०० पेक्षा जास्त कंपन्या, संशोधन संस्था व नवउद्योजकांनी शेतीतील नवे तंत्रज्ञान व उत्पादने सादर केली आहेत..यंदा संरक्षित शेती, पाणी नियोजन, कृषी निविष्ठा, यंत्रसामग्री, पशुधन, जैव, ऊर्जा, वाटिका व शेती लघु उद्योग अशी विभागवार दालने उभारण्यात आली आहेत. शेतीसाठी लागणारी यंत्रे व उपकरणांचे प्रदर्शन आहे. आतापर्यंत ३० हजारांहून जास्त शेतकऱ्यांनी पूर्वनोंदणी केली आहे. देशभरातून लाखो शेतकरी येथे भेट देण्याचा अंदाज आहे..दृष्टिक्षेपातमातीच्या आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करणारा 'मातीमोल' उपक्रमशेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्य जागृतीसाठी 'मनाची मशागत' विशेष उपक्रमपरागीकरणाचे महत्त्व आणि आणि मधमाशांना अनुकूल अशा शेती पद्धतींची माहिती देण्यासाठी 'मधमाशीशी मैत्री' उपक्रमशेतीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जनजागृतीसाठी 'किसान जागर' उपक्रमप्रदर्शकांना आणि अभ्यागतांना व्यावसायिक चर्चा करण्यासाठी बिझनेस लाउंजची व्यवस्थाप्रदर्शनातील सहभागासोबतच प्रदर्शक कंपन्यांना किसान डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर उत्पादनांची यादी प्रसिद्ध करता येणारअधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ - kisan.in.