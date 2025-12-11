पिंपरी-चिंचवड

Kisan Agricultural Exhibition : आंतरराष्ट्रीय किसान कृषी प्रदर्शनाचे मोशीत उद्घाटन

किसान कृषी प्रदर्शनाचे बुधवारी (ता. १०) मोशीमधील पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व संमेलन केंद्रात शेतकऱ्यांच्या हस्ते उद्‍घाटन झाले.
international Kisan Agricultural Exhibition

international Kisan Agricultural Exhibition

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - किसान कृषी प्रदर्शनाचे बुधवारी (ता. १०) मोशीमधील पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व संमेलन केंद्रात शेतकऱ्यांच्या हस्ते उद्‍घाटन झाले. १४ डिसेंबरपर्यंत सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या प्रदर्शन सुरू राहणार आहे. सर्वांसाठी प्रदर्शन खुले असून मोबाइलद्वारे पूर्वनोंदणी करता येणार आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
agriculture
Pimpri Chinchwad
Inauguration
exhibition
moshi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com