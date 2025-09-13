पिंपरी-चिंचवड

Kiwale Traffic : मामुर्डी-गहुंजे रस्त्यात ई-बस पुन्हा बंद, वाहतूक पाच तास ठप्प; नागरिक वैतागले

PMP Electric Bus : मामुर्डी-गहुंजे रस्त्यावर पीएमपीची ई-बस बंद पडल्याने तब्बल पाच तास वाहतूक ठप्प झाली; नागरिक आणि विद्यार्थी अडकल्याने संताप!
किवळे : मामुर्डी-गहुंजे रस्त्यावरील राऊत पाटील वस्ती येथे पीएमपी इलेक्ट्रिक बस बंद पडली. यामुळे तब्बल पाच तास वाहतूक ठप्प राहिली. अरुंद आणि एकेरी रस्ता असल्याने तब्बल पाच तास वाहतूक ठप्प झाली. गुरुवारी (ता.११) दुपारी बाराच्या सुमारास हा प्रकार झाला.

