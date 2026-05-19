Pimpri Chinchwad News: धार्मिकतेच्या नावे भूखंड हडपण्याचे उद्योग; पिंपरी चिंचवडमधील कारभाऱ्यांचे कारनामे, अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे!

पिंपरी : उद्यानामध्ये धार्मिक स्थळाच्या अनधिकृत बांधकामावरून सध्या राजकीय वादंग निर्माण झाले आहे. यावरून धार्मिक स्थळे बांधून किंवा त्यासाठी सहकार्य करून काही राजकीय कारभाऱ्यांनी मतांची पोळी भाजण्याचा आणि धार्मिकतेच्या नावे भूखंड वा मोक्याच्या जागा हडपण्याचा 'उद्योग' सुरू केल्याचे स्पष्ट झाले आहे..महापालिका प्रभाग ११ मधील उद्यानात प्रभाग १० मधील माजी महापौर मंगला कदम यांच्या माध्यमातून अनधिकृत धार्मिक बांधकाम केले जात आहे. त्याला प्रभाग ११ मधील नगरसेविका योगिता नागरगोजे यांनी विरोध केला. त्यामुळे उद्यानातील बांधकामांच्या प्रश्नांना वाचा फुटली. यापूर्वीही अनेक उद्यानांमध्ये, त्यांच्या सीमाभिंतींलगत, रस्त्याच्या कडेला, सार्वजनिक जागेवर, महापालिका व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) भूखंडांवर धार्मिक व प्रार्थना स्थळे अनेकांनी बांधली आहेत. .त्यांच्यावर ''....यांच्या सौजन्याने'' असेही लिहिलेले आहे. त्यावरून अशा बांधकामांना राजकीय कारभाऱ्यांचेच अभय असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे, काही लोकप्रतिनिधींची घरेही धार्मिक स्थळांच्या जागांवर असल्याची स्थिती आहे. त्याकडे महापालिका प्रशासनही दुर्लक्ष करत आहे..कारवाई तुटपुंजी महापालिकेने गेल्या आठवड्यात कुदळवाडीतअनधिकृतपणे उभारलेली दोन धार्मिक स्थळे पाडली. मात र, ही कारवाई अपुरी आहे. उद्याने, रस्त्याच्या कडेला, सार्वजनिक ठिकाणी, महापालिका व पीएमआरडीएच्या भूखंडांवर कारवाई होताना दिसत नाही..काही स्थळांची ठिकाणेदिघीतील रेड झोन हद्दीतील भोसरी-आळंदी रस्त्यालगत एका उद्यानाच्या जागेवर अनेक धार्मिक स्थळे उभारली आहेत.निगडी प्राधिकरणासह शहरातील अनेक रस्त्यांच्या पदपथावर, चौकालगतस्पाइन रस्त्यावर पूर्णानगर कॉर्नर कुदळवाडी सर्कल चौकातकुदळवाडीतील नियोजित डीपी रस्त्यांवरप्राधिकरणाच्या मोशी, भोसरी, चिखली, जाधववाडी परिसरातील भूखंडांवर.प्रभाग ११ मधील बांधकामाबाबतप्रभाग ११ मधील उद्यानात सुरू असलेल्या बांधकामाला स्थानिक नगरसेविका योगिता नागरगोजे, रिटा सानप, नगरसेवक नीलेश नेवाळे, कुंदन गायकवाड यांनी विरोध केला आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना भेटण्यासाठी सोमवारी (ता. १८) ते महापालिकेत गेले होते. मात्र, आयुक्तांची भेट होऊ शकली नाही. ''आयुक्तांशी फोनवर बोलणे झाले. ते उद्या मंगळवारी उद्यानात येऊन अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करणार आहेत. बांधकाम सध्या बंद आहे,'' असे नागरगोजे यांनी सांगितले..अनधिकृत'वर कठोर कारवाई करा : आयुक्तपिंपरी चिंचवड शहरात नव्याने होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामांना आणि अतिक्रमणांना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाणार नाही. शहराच्या नियोजनाला बाधा आणणाऱ्या अशा प्रकारांवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच कारवाई करून मोकळ्या केलेल्या जागांवर पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवून त्या ठिकाणी मुलांसाठी खेळाची मैदाने विकसित करावीत तसेच वृक्षलागवड करून हरित क्षेत्र निर्माण करावे, असा आदेश महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सर्व विभागप्रमुख आणि क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सोमवारी दिला.