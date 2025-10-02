Sakal Vastu Expo : बजेट होम ते कमर्शिअल प्रॉपर्टी खरेदीची संधी! सकाळ वास्तू एक्स्पोला उरले दोनच दिवस

पिंपरी - भाड्याच्या घरात राहून होणारा त्रास, वारंवार वाढणारे भाडे आणि त्यातून कराव्या लागणाऱ्या तडजोडी, यामुळे आपण थकून गेला असाल. या सगळ्याला पर्याय म्हणून सकाळ माध्यम समूह आपल्यासाठी घेऊन येत आहे स्वतःचं घर मिळवण्याची एक उत्तम संधी. थोडा संयम ठेवला तर ही सुवर्णसंधी आपल्यासाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. येत्या शनिवारपासून (ता. ४) ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’ सुरू होत आहे..यात अनेक नामांकित बांधकाम व्यावसायिक सहभागी होणार आहेत. येथे आपल्या आवडीचे आणि स्वप्नातील घराचा पर्याय निवडून ते लगेच बुक करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढत्या सोयीसुविधांमुळे येथे राहण्यासाठी नागरिकांचा कल वाढत आहे.पुणे आणि इतर भागांतील कुटुंबीयही भाड्याने राहण्याऐवजी येथे घर घेण्यास उत्सुक आहेत. मुलांचे शिक्षण, नोकरी आणि भविष्यातील स्थैर्य यामुळे अनेकजण गावाकडे न थांबता शहरातच स्वतःचे घर घेण्याचा विचार करत आहेत. मात्र, शहर वाढत असल्याने एका दिवसात अनेक गृहप्रकल्प पाहणे आणि माहिती घेणे सोपे नसते. त्यामुळे इच्छाशक्ती असूनही घर शोधणे अनेकदा शक्य होत नाही..यासाठीच ‘सकाळ’ने उत्तम पर्याय आणला आहे. शनिवारी (४ ऑक्टोबर) आणि रविवारी (५ ऑक्टोबर) होणाऱ्या ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’मध्ये एकाच ठिकाणी अनेक प्रकल्पांची माहिती मिळणार आहे. आपल्या बजेटनुसार आणि आवडीनुसार घर पाहून त्वरित बुक करण्याची संधी येथे उपलब्ध होणार आहे.जर तुम्ही चांगल्या आणि परवडणाऱ्या घराच्या शोधात असाल, तर ही संधी गमावू नका. दसरा-दिवाळीच्या मुहूर्तावर हक्काचं घर घेण्यासाठी आजच वेळ राखून ठेवा आणि ‘सकाळ वास्तू एक्स्पो’ला नक्की भेट द्या..‘वास्तू एक्स्पो’ची वैशिष्ट्येवन बीएचकेपासून थ्री बीएचकेपर्यंत घरेकमर्शिअल आणि एनए प्लॉटसुद्धावीसपेक्षा जास्त बांधकाम व्यावसायिकांचे शंभरपेक्षा जास्त प्रकल्पएकाच छताखाली अनेक गृहप्रकल्पांची माहिती .काय? कुठे? कधी? केव्हा?काय? - ‘सकाळ’ वास्तू एक्स्पोकुठे? - चंद्रफूल गार्डन, आळंदी-पुणे पालखी मार्ग, वडमुखवाडी, चऱ्होलीकधी? - शनिवार (ता. ४ ऑक्टोबर) आणि रविवार (ता. ५ ऑक्टोबर)केव्हा? - सकाळ ११ ते रात्री ८स्टॉल बुकिंगसाठी संपर्क - ९८८१७१८८४० .चऱ्होली परिसर वेगाने विकसित होत आहे. या भागातून अगदीच काही मिनिटांत पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात कोठेही जाणे शक्य आहे. सुसज्ज रस्ते विकसित होत आहेत. विमानतळ जवळच आहे. आयटी पार्क होत आहे. देहू आणि आळंदी तीर्थस्थळे जवळच आहेत. त्यामुळे या भागात जागा घेऊन घर बांधणे भविष्यात फायद्याचे ठरणार आहे. ग्राहकांना आवडेल अशा हरित, नैसर्गिक प्राणवायूयुक्त सोयी सुविधांसह भूखंड आपण विकसित करून देतो. तसेच, दर्जेदार अॅमेनिटीज असणाऱ्या प्रकल्पात घरे निर्माण करून देत आलो आहोत.- अॅड. कैलास तोंडे, व्यवस्थापकीय संचालक, कल्पदीप ग्रुप.सकाळ वास्तू एक्स्पोमध्ये आम्ही गेल्या अनेक वर्षांपासून सहभागी होत आहोत. ग्राहकांचा अतिशय उत्तम प्रतिसाद आम्हाला मिळाला आहे. इथे घरांचे पर्याय पाहण्यासाठी येणाऱ्या अनेक ग्राहकांनी आतापर्यंत आमच्याकडे घराचे बुकिंग केले आहे. चऱ्होलीसारख्या झपाट्याने वाढणाऱ्या भागात हे प्रदर्शन होत आहे, ही चांगली बाब आहे. या भागाचा विकास पाहता इथे आताच गुंतवणूक करणे नागरिक तसेच गुंतवणूकदारांसाठी नक्कीच फायद्याचे ठरू शकते.- विनेश पंजाबी, संचालक, बिल्ड स्ट्रॉंग लॅंडमार्क्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.