Junnar Leopard : राजुरीत बिबट्या जेरबंद; वनविभागाची यशस्वी कारवाई

Wildlife Rescue : जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे १५ दिवसांत दुसऱ्यांदा बिबट्या जेरबंद झाला असून, बुधवारी पहाटे ४ ते ५ वर्षांचा नर बिबट्या वनविभागाच्या पिंजऱ्यात अडकला; मात्र नर-मादी दोन्ही पकडल्याने परिसरातील नागरिकांनी त्यांच्या पिलांना पकडण्याची मागणी केली आहे.
आळेफाटा : राजुरी या ठिकाणी बिबट्या पिंज-यात जेरबंद राजुरी या ठिकाणी वनविभागाने लावलेल्या पिंज-यात बिबट्या जेरबंद झाल्याची घटना बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितुनुसार राजुरी (ता.जुन्नर) येथील फुला गंगाच्या मळ्यात रहात असलेले गोविंद शंकर हाडवळे यांच्या शेतावर वनविभागाने या ठिकाणी पिंजरा लावावा अशी स्थानिक ग्रामस्थांनी मागणी केली होती त्यानुसार वन विभागाने बाजुला असलेल्या शेतात पिंजरा लावला होता बुधवारी पहाटेच्या सुमारास सुमारास भक्ष्याच्या शोधात असलेला बिबट्या पिज-यात अडकला.

