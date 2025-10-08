Junnar Leopard : राजुरीत बिबट्या जेरबंद; वनविभागाची यशस्वी कारवाई

राजेश कणसे आळेफाटा : राजुरी या ठिकाणी बिबट्या पिंज-यात जेरबंद राजुरी या ठिकाणी वनविभागाने लावलेल्या पिंज-यात बिबट्या जेरबंद झाल्याची घटना बुधवारी पहाटेच्या सुमारास घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितुनुसार राजुरी (ता.जुन्नर) येथील फुला गंगाच्या मळ्यात रहात असलेले गोविंद शंकर हाडवळे यांच्या शेतावर वनविभागाने या ठिकाणी पिंजरा लावावा अशी स्थानिक ग्रामस्थांनी मागणी केली होती त्यानुसार वन विभागाने बाजुला असलेल्या शेतात पिंजरा लावला होता बुधवारी पहाटेच्या सुमारास सुमारास भक्ष्याच्या शोधात असलेला बिबट्या पिज-यात अडकला..घटना स्थळी स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने वन अधिकारी ए.जी.सोनवणे, विष्णू उचाळे व रेस्क्यू टिम ने पकडलेल्या बिबटयाला माणिकडोह येथील बिबट निवारण केंद्रात सोडले आहे.तसेच सदर बिबटया हा नर जातीचा असुन चार ते पाच वर्षे असल्याचे सांगितले..PMC vs PMRDA Pune News : बांधकाम परवानगीचे अधिकार द्या; समाविष्ट गावांबाबत पुणे महापालिकेचे राज्य सरकारला पत्र.दरम्यान पंधरा दिवसांपूर्वी याच शेतकऱ्याच्या शेतात वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात मादी जेरबंद झाली होती.व तब्बल पंधरा दिवसांनी पुन्हा याच नर जातीचा बिबटया जेरबंद झाला असुन या ठिकाणी नर व मादी दोन्ही जेरबंद झालेले असल्याने त्यांच्या पिलांना पकडण्यासाठी पिंजरा लावावा अशी मागणी या परीसरातील नागरीकांनी केली आहे तसेच.राजुरी या गावात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणावर असुन याच गावातील आडेवहाळ मळ्यातील प्रकाश जाधव यांच्या अंगणात मंगळवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास बिबटया आला होता या गावातील नागरिकांना दररोज कुठेना कुठे बिबटयाचे दर्शन होत असल्याने वनविभागाने पिंजऱ्यांची संख्या वाढवावी अशी मागणी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीचे संचालक वल्लभ शेळके यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.