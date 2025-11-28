Lonavala Election : मतदान काळात महत्त्वाचे रस्ते, बाजारपेठा बंद; लोणावळा नगर परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून निर्बंध!

लोणावळा : नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रशासकीय प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असून, मतदारयादीत नाव तपासणे, मतदान साहित्य वाटपाची तयारी सुरू आहे; तर मतमोजणी प्रक्रियेसाठी नियोजन अंतिम टप्प्यात आले आहे. त्यानिमित्त पोलिस आणि नगर परिषद प्रशासनाने काही प्रमुख निर्णय घेतले आहेत. यात प्रामुख्याने शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुरळीत ठेवणे यासह मतदान प्रक्रियेवेळी काही महत्त्वाचे रस्ते, बाजारपेठा व हॉटेल परिसर तात्पुरते बंद ठेवले जाणार आहेत. .मतदान साहित्य वाटप, मतदान व मतमोजणी या प्रक्रियेदरम्यान (एक ते तीन डिसेंबर) हे निर्बंध लागू राहणार असल्याची माहिती आदेश सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अशोक साबळे, पोलिस निरीक्षक राजेश रामाघरे यांनी संयुक्तपणे दिली. लोणावळा नगर परिषद निवडणुकीसाठी मंगळवारी (दोन डिसेंबर) रोजी मतदान होत आहे. बुधवारी (ता.३) नगर परिषद इमारत तळमजल्यावरील पार्किंगच्या जागेत मतमोजणी होणार आहे. याच ठिकाणी निवडणूक साहित्य वाटप, संकलन होणार आहे. संभाव्य गर्दी लक्षात घेता मतमोजणी केंद्र सुरक्षेसाठी परिसरातील रस्ते बंद करण्यात येणार आहेत. शिवाय या रस्त्यांवरील सर्व दुकाने, हॉटेल्स व भाजी मार्केटही या काळात बंद राहणार आहेत. नागरिकांनी पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..काळेवाडीतील चौक वाहतूक कोंडीची केंद्रे.पर्यायी मार्गमतदान प्रक्रियासाठी येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वाहनांच्या पार्किंगची सोय पुरंदरे ग्राउंड याठिकाणी करण्यात आली आहे. नियुक्त कर्मचारी व अधिकारी यांनी मावळी पुतळा ते आयएनएस शिवाजी मार्ग, ट्रायोज मॉल कॉर्नर ते खोंडगेवाडीमार्गे सिद्धार्थनगर ते पुरंदरे ग्राउंड या रस्त्याचा वापर करायचा आहे.बंद राहणारे रस्ते आणि कालावधी१. नगर परिषद मुख्य प्रवेशद्वार (अगरवाल बिल्डिंग कॉर्नर) ते हॉटेल स्वादसमोरील रस्ताकालावधी : १ डिसेंबर सकाळी ८ ते दु. २ पर्यंत२. नगर परिषद मुख्य प्रवेशद्वार ते स्वाद हॉटेलसमोरील रस्ता.कालावधी : २ डिसेंबर संध्याकाळी ५ पासून ३ डिसेंबर संध्याकाळी ४ पर्यंत३. नगर परिषदेच्या बाजूकडील भाजी मार्केटला लागून असणारा रस्ता, शनिकृपा दुकान कॉर्नर ते शालिमार हॉटेल, डॉ. रानडे दवाखाना ते रेल्वे गेटपर्यंतचा रस्ता व श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाचे लगत हिंदुस्तान हार्डवेअर लगतच्या बोळीतील रस्ता, स्वाद हॉटेलसमोरील रस्ता ते नगर परिषद मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील नगर परिषद कॉर्नर तसेच लोणावळा सहकारी बँक ते परमार हॉस्पिटलपर्यंतचा रस्ता बंदकालावधी : २ डिसेंबर सायंकाळी ५ पासून ३ डिसेंबर सायंकाळी ४ पर्यंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.