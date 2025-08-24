पिंपरी-चिंचवड

Lonavala Traffic : ‘द्रुतगती’वर वाहतूक नियम तोडणारे कचाट्यात; वर्षभरात २७ लाख ७६ हजार ई-चलनांद्वारे ४७० कोटींचा दंड

Pune Mumbai Expressway : एआयवर आधारित ‘आयटीएमएस’ प्रणालीमुळे पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर गेल्या वर्षभरात तब्बल २७ लाख वाहनांवर ४७० कोटी रुपयांचे दंड ठोठावण्यात आले आहेत.
लोणावळा : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या जवळपास २७ लाख ७६ हजार वाहनांवर दंड ठोठावण्यात आला आहे. यात तब्बल ४७० कोटी रुपयांचे ई-चलन जारी करण्यात आले आहे. इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिमच्या (आयटीएमस) मदतीने गेल्या वर्षभरात ही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, दंडापैकी ५१ कोटी ३२ लाखांची वसुली झाली आहे.

