पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election : महायुतीबाबत संभ्रम, शिवसेना स्वबळावर? मोजक्या जागांवरून अडले

पिंपरी महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप-शिवसेना युतीची गुप्तता संपण्याऐवजी अधिकच गडद झाली आहे.
BJP and shivsena

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीच्या रणधुमाळीत भाजप-शिवसेना युतीची गुप्तता संपण्याऐवजी अधिकच गडद झाली आहे. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यांनंतरही काही मोजक्या जागांवर दोन्ही पक्षांचे नेते अडून बसले. त्यामुळे सोमवारी (ता. २९) सायंकाळी सहापर्यंत युतीबाबत संभ्रमावस्था कायम राहिली.

Bjp
Pimpri Chinchwad Municipal Corporation
election
shivsena
Mahayuti

