PCMC Election Winning Candidate List: अजितदादांना सर्वात मोठा धक्का! पिंपरी-चिंचवडच हातातून गेली, संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी वाचा

PCMC Election Results 2026 – Full Winning Candidate List and Party-wise Performance : भाजपने पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत; अजित पवार गट ४१ जागांवर समाधान.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १२८ जागांच्या निवडणुकीत भाजपने ७४ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. या निकालामुळे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, त्यांना केवळ ४१ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.

