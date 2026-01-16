PCMC Election Winning Candidate List: अजितदादांना सर्वात मोठा धक्का! पिंपरी-चिंचवडच हातातून गेली, संपूर्ण विजयी उमेदवारांची यादी वाचा

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या १२८ जागांच्या निवडणुकीत भाजपने ७४ जागा जिंकून एकहाती सत्ता मिळवली आहे. या निकालामुळे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला असून, त्यांना केवळ ४१ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे..शिवसेनेला १० जागा प्राप्त झाल्या आहेत. तर काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या शिवसेनेला प्रत्येकी एक जागा मिळाली आहे. या परिणामाने भाजपला महापालिकेत पूर्ण नियंत्रण मिळाले असून, विरोधी पक्षांना मोठी हार पत्करावी लागली आहे..पिंपरी चिंचवड : विजयी उमेदवारप्रभाग क्रमांक ५भीमाबाई फुगे, राष्ट्रवादी सागर गवळी, भाजप कविता भोंगळे, भाजप जालिंदर शिंदे, भाजप .प्रभाग क्रमांक ७विराज लांडे, राष्ट्रवादीसोनाली गव्हाणे, भाजपराणी पठारे भाजपनितीन लांडगे , भाजप.प्रभाग क्रमांक १८अपर्णा डोके, भाजपमनिषा चिंचवडे, भाजपअनंत कोऱ्हाळे, राष्ट्रवादीसुरेश भोईर, भाजप.प्रभाग 17 विजयी उमेदवारआशा सूर्यवंशी,भाजपभाऊसाहेब भोईर,राष्ट्रवादी काँग्रेसपल्लवी वाल्हेकर,भाजपशेखर चिंचवडे,राष्ट्रवादी काँग्रेस.प्रभाग 22 विजयी उमेदवारनीता पाडळे,भाजपकोमल काळे,भाजपविनोद नढे,भाजपसंतोष कोकणे,राष्ट्रवादी काँग्रेस.११ व्या फेरी नंतर (३०, ३२ अपडेट्स) प्रभाग ३२ सांगवीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे विद्यमान नगरसेवक हर्षल ढोरे यांनी ४ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी घेत विजय निश्चित केला आहे. भाजपचे विद्यमान नगरसेवक संतोष कांबळे यांच्या पत्नी तृप्ती कांबळे या २ हजारांहून अधिक मतांनी आघाडीवर असून विजयाकडे वाटचाल करत आहेत, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या निशा कांबळे पिछाडीवर आहेत. याच प्रभागात अतुल शितोळे यांची १ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी कायम असून भाजपचे प्रशांत शितोळे पिछाडीवर आहेत. माजी महापौर उषा माई ढोरे या पिछाडीवर असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उज्वला ढोरे आघाडीवर असून येथे अटीतटीची लढत सुरू आहे..प्रभाग ३० दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी येथे भाजपचे संजयनाना काटे यांनी २ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी घेतली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान नगरसेवक रोहित काटे पिछाडीवर आहेत. पहिल्या फेरीत आघाडी घेतलेले किरण मोटे सध्या पिछाडीवर गेले आहेत. ९ फेरी नंतर विद्यमान नगरसेविका स्वाती माई काटे यांनी जोरदार कमबॅक करत भाजपाच्या प्रतिभा जवळकर यांच्यावर २ हजारांहून अधिक मतांची आघाडी मिळवली आहे. तसेच भाजप–आरपीआयच्या चंद्रकांता सोनकांबळे आघाडीवर असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजू बनसोडे पिछाडीवर आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.