पिंपरी-चिंचवड

Maratha Morcha : मराठा बांधवांचे मावळात जोरदार आदरातिथ्य; लाखो मराठा बांधव मुंबई येथे आंदोलन करण्यासाठी

मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या व इतर मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा बांधवांचे भगवे वादळ मुंबईकडे.
maratha morcha
maratha morchasakal
ज्ञानेश्वर वाघमारे
Updated on

वडगाव मावळ - मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील लाखो मराठा बांधव मुंबई येथे आंदोलन करण्यासाठी गुरुवारी मावळ मधून मार्गस्थ झाले. दिवसभर मराठा बांधवांच्या वाहनांची रीघ लागल्याने पुणे-मुंबई महामार्गाला भगव्या लाटेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

Loading content, please wait...
Mumbai
Maratha Reservation
Maratha Community
maratha Agitation
Protest
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com