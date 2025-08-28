Maratha Morcha : मराठा बांधवांचे मावळात जोरदार आदरातिथ्य; लाखो मराठा बांधव मुंबई येथे आंदोलन करण्यासाठी

वडगाव मावळ - मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखालील लाखो मराठा बांधव मुंबई येथे आंदोलन करण्यासाठी गुरुवारी मावळ मधून मार्गस्थ झाले. दिवसभर मराठा बांधवांच्या वाहनांची रीघ लागल्याने पुणे-मुंबई महामार्गाला भगव्या लाटेचे स्वरूप प्राप्त झाले होते..रिमझिम पावसातही आंदोलकांचा उत्साह पाहण्यासारखा होता. मावळ तालुका मराठा समाजाच्या वतीने तालुक्यात ठिकठिकाणी आंदोलकांच्या स्वागताची तसेच त्यांच्यासाठी पिण्याच्या पाण्यापासून जेवणापर्यंतची सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती.मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या व इतर मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा बांधवांचे भगवे वादळ २८ ऑगस्ट रोजी सकाळी दहा वाजता किल्ले शिवनेरी येथून मुंबईकडे रवाना झाले. तथापि सेनापती मागे असताना सैन्याने मात्र बुधवारी पहाटे पासूनच मुंबईकडे कूच केल्याचे चित्र मावळ तालुक्यात दिसून आले..पुणे मुंबई महामार्गावर गुरुवारी दिवसभर मराठा बांधवांच्या वाहनांची रीघ लागली होती. अगदी दुचाकी पासून पीकअप, छोटे मोठे टेम्पो, ट्रक, बस, कार, जीप गाड्या आदी वाहनांना संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे यांची छायाचित्रे असलेले फलक, भगवे ध्वज, ध्वनिक्षेपक लावून वाजत गाजत आंदोलक मुंबईच्या दिशेने रवाना होत होते.ही वाहने राज्यातील विविध भागातील विशेषतः मराठवाड्यातील आंदोलकांनी खचाखच भरलेली होती. वाहनांच्या टपावर अनेक जण बसले होते. मराठा बांधव भगव्या टोप्या व गळ्यात भगवे उपरणे घालून अगदी उत्साहाने एक मराठा, लाख मराठा, आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे, आता नाही तर कधीच नाही अशा घोषणा देत या भगव्या लाटेवर स्वार झाले होते. मुंबईला जाऊन आरक्षण घेऊनच मागे फिरणार असा विश्वासही हे आंदोलक व्यक्त करत होते..मावळात ठिकठिकाणी आंदोलकांची व्यवस्था -मावळ तालुका अखंड मराठा समाजाने यापूर्वीच तालुक्यात आंदोलनाबाबत वातावरण निर्मिती केली आहे. तालुक्यात महामार्गाच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाचे व जरांगे पाटील यांच्या स्वागताचे बॅनर लावले आहेत. ठिकठिकाणी साऊंड सिस्टिम लावून वातावरण निर्मिती केली जात होती..मावळ तालुका अखंड मराठा समाजाने तालुक्यात महामार्गावर विविध ठिकाणी आंदोलकांची खाण्यापिण्याची तसेच आरोग्य सुविधेची चोख व्यवस्था केली होती. देहू फाटा, येलवाडी, इंदोरी, माळवाडी, तळेगाव दाभाडे, वडगाव तळेगाव फाटा, वडगाव, जांभूळ फाटा, कान्हे फाटा, कामशेत, कार्ला फाटा, वाकसई, वरसोली टोल नाका अशा विविध ठिकाणी पिण्याचे पाणी, चहा, नाष्टा, फळे, न्याहरी असे विविध स्टॉल लावले होते..देहू फाटा, तळेगाव स्टेशन, वडगाव फाटा, कान्हे फाटा, कामशेत, कार्ला फाटा व वरसोली टोल नाका व लोणावळा येथे जरांगे पाटील यांच्या स्वागताची जय्यत तयारी करण्यात आली होती. त्यांच्या ताफ्यावर पुष्पवृष्टी करण्यासाठी जेसीबी मशीन उभे करण्यात आले होते. आरोग्य सेवेत रुग्णवाहिका सज्ज ठेवतानाच तालुक्यातील रुग्णालयांनाही आरोग्यसेवेची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ठिकठिकाणी स्वयंसेवकांची फौजही सज्ज ठेवण्यात आली होती..चोख पोलिस बंदोबस्त -महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत राहावी व कोणताही अनुसूचित प्रकार घडू नये यासाठी महामार्गावरील सर्व फाटे, सर्व चौक, छेद रस्ते, टोल नाके आदी ठिकाणी शेकडो पोलिस, होमगार्ड व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. काही रस्ते बंद करण्यात आले होते. तालुक्यातील अनेक शाळाही लवकर सोडण्यात आल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.