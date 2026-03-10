Pimpri News: रस्त्याचे काम... तासभर जागेवरच थांब! पिंपरी ‘एमआयडीसी’ परिसरात वाहतूक कोंडी; प्रशासनाच्या नियोजनावर संताप..

पिंपरी : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) क्षेत्रातील चाकण टप्पा क्र. १ व २ मधील महाळुंगे पोलिस चौकी, इंड्युरन्स कंपनी चौक ते एच.पी. कंपनी चौक या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सुरू झाले आहे. परिणामी, एक मार्गिका बंद करण्यात आली. त्यामुळे वाहतुकीची गती मंदावून सतत कोंडी होत आहे. अर्धा ते एक किलोमीटर अंतर कापण्यासाठी एक ते दीड तास लागत आहे. त्यावर वाहतूक पोलिस आणि ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाच्या नियोजनामुळे वाहन चालकांनी संताप व्यक्त केला आहे. .Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...या रस्त्याच्या कामासाठी महाळुंगे पोलीस चौकी ते इंड्युरन्स कंपनी चौकापर्यंत एका बाजूचा रस्ता बंद करण्यात आला आहे. इंड्युरन्स कंपनी चौक ते एच.पी. कंपनी चौक रस्त्यावरही काही ठिकाणी खडी टाकली आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे. तळवडे, महिंद्रा कंपनीकडून येणारी वाहने, चाकणकडून आणि स्पायसर चौक, स्कोडा कंपनीकडून येणारी सर्व वाहने इंड्युरन्स कंपनी चौकात येत आहेत. मात्र, येथे रस्त्याचे काम सुरू असल्यामुळे ‘बॉटलनेक’ अर्थात उर्वरित मार्ग अरूंद झाला आहे. त्यामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे..चाकणकडून येणाऱ्या वाहनांच्या रांगा तीन ते चार किलोमीटरपर्यंत लागत आहेत. तर, तळवडेकडून येणाऱ्या वाहनांच्या रांगा महिंद्रा कंपनीपर्यंत लागत आहेत. तळेगावकडून येणाऱ्या वाहनांच्या रांगा देखील एच.पी. चौकामागे दोन ते तीन किलोमीटरपर्यंत लागत आहे. सोमवारी (ता. ९) भंडारा डोंगराच्या पायथ्यापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. एक ते दोन किलोमीटरसाठी दोन-तीन तास अडकून पडावे लागत आहे. वाहतूक कोंडीला वाहनचालक कंटाळले आहेत. .पण, वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिस किंवा एमआयडीसी प्रशासन कोणत्याही उपाययोजना करताना दिसून येत नाही, असा आरोप वाहनचालक करत आहेत. वाहनांना मार्ग दाखवण्यासाठी कंत्राटदाराने कर्मचारी नियुक्त केलेले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर वाहनचालक, नागरिकांकडून टीका होत आहे. दरम्यान, ‘एमआयडीसी’ प्रशासनाने आपल्या कार्यक्षेत्रातील २४.८ किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांना मंजुरी दिली असून कार्यादेशही दिले आहेत..रस्त्याचे काम सुरू असल्यामुळे आणि वाहने बंद पडल्यामुळे कोंडी होत आहे. ती सोडविण्यासाठी चौकाचौकात वाहतूक पोलिस कार्यरत आहेत. वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून उपाययोजना केल्या जातील.- संजय वाघमारे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक.वाहतूक कोंडी होऊ नये, म्हणून पोलिस प्रशासनाशी चर्चा करून योग्य उपाययोजना करण्यात येतील.- प्रकाश भडंगे, कार्यकारी अभियंता, ‘एमआयडीसी’.निगडीहून वासुलीकडे निघालो होतो. महिंद्रा कंपनीजवळ चार वाजता आलो. तेव्हापासून सुमारे साडेसातपर्यंत वाहतूक कोंडीत अडकलो होतो. सुमारे आठ किलोमीटरसाठी साडेतीन तास लागले. प्रशासनाचे कोणतेही नियोजन दिसून येत नाही.- सोपान दौंडकर, वाहनचालक.Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...कामांना मंजुरी मिळालेला रस्ता आणि अंतरचाकण टप्पा क्र. १ व २ मधील महाळुंगे पोलिस चौकी, इंड्युरन्स कंपनी चौक ते एच.पी कंपनी चौक, इंड्युरन्स कंपनी चौक ते स्कोडा कंपनी चौक : ८.४० किलोमीटरएच.पी. कंपनी ते हंसमन कंपनी चौक (वासुली फाटा) : ६.३ किलोमीटरचाकण टप्पा क्र. ३ स्पायसर चौक ते स्कोडा कंपनी : ५.७ किलोमीटरचाकण टप्पा क्र. ५ : ४.४ किलोमीटर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.