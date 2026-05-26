पिंपरी - 'सकाळ'तर्फे 'विद्या एज्युकेशन एक्स्पो'चे आयोजन येत्या शनिवारी (ता.३०) करण्यात आले आहे. या निमित्त 'सुपर ३०'चे संस्थापक आणि गणिततज्ज्ञ आनंद कुमार हे या एक्स्पोला भेट देऊन विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. .काळेवाडीतील संत मदर तेरेसा उड्डाणपुलाजवळ रागा पॅलेस येथे 'सकाळ विद्या एज्युकेशन एक्स्पो' भरविण्यात आला आहे. यात आनंद कुमार हे शनिवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता येणार आहेत. या 'एक्स्पो'चे मुख्य प्रायोजक पिंपरी चिंचवड एज्युकेशन ट्रस्ट (पीसीईटी) असून, डॉ. डी. वाय. पाटील ज्ञानप्रसाद ग्लोबल युनिव्हर्सिटी आणि एमआयटी ॲकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॅम्पस, आळंदी हे सहप्रायोजक आहेत..बिहारमध्ये पाटणा येथील निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबात वाढलेल्या आनंद कुमार यांना लहानपणापासूनच गणिताची विशेष आवड होती. आर्थिक अडचणींमुळे त्यांना केंब्रिज विद्यापीठात शिक्षण घेण्याची संधी गमवावी लागली. मात्र, प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..पाटणा शहरात त्यांनी वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना आयआयटी प्रवेश परीक्षेची मोफत तयारी करून 'सुपर ३०' हा जगप्रसिद्ध शैक्षणिक कार्यक्रम आखला आहे. समाजातील गरीब कुटुंबांमधून ३० हुशार विद्यार्थ्यांची दरवर्षी निवड केली जाते आणि त्यांना आयआयटी-जेईईसाठी मोफत कोचिंग, राहण्याची आणि जेवणाची सुविधा दिली जाते. या उपक्रमाला मोठे यश मिळाले असून, शेकडो विद्यार्थ्यांनी आयआयटीमध्ये प्रवेश मिळवला आहे..अनेक वर्षे 'सुपर ३०' चा निकाल १०० टक्के लागला आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत २०२३ मध्ये भारत सरकारने त्यांना 'पद्मश्री' पुरस्काराने सन्मानित केले. तसेच २०१० मध्ये 'टाइम मासिका'ने त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. त्यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित २०१९ मध्ये बॉलिवूड चित्रपट 'सुपर ३०' प्रदर्शित झाला होता. तसेच 'डिस्कव्हरी' चॅनेलनेही त्यांच्या कार्यावर माहितीपट तयार केला आहे..कधी, कुठे, केव्हा...कधी : शनिवार ता. ३० मेकुठे : रागा पॅलेस, काळेवाडी.केव्हा : सायंकाळी ५.३० वा.अधिक माहितीसाठी संपर्क : ७७०९०९७१११.आयआयटी-जेईई परीक्षांबाबत तुमच्या मुलांच्या भविष्याबद्दल समवयस्कांच्या दबावावर मात करून आयुष्यात पुढे कसे जायचे, अभ्यासाची मूलतत्वे कशी समजून घ्यायची, याबद्दल मी विद्यार्थी व पालकांसोबत संवाद साधणार आहे.- आनंद कुमार, गणितज्ज्ञ, संस्थापक, 'सुपर ३०'.