Pune News: मावळमध्ये राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये थेट लढत; पंधरा जागांसाठी ४० जण रिंगणात, जिल्हा परिषदेचे १३, पंचायत समितीचे २७ उमेदवार!

वडगाव मावळ: मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच जागांसाठी १३, तर पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी २७ अशा १५ जागांसाठी एकूण ४० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात राहिल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सुरेंद्र नवले व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी विक्रम देशमुख यांनी दिली. पक्षादेश नसताना अर्ज दाखल केलेल्या अनेक ‘बंडोबां’नी शरणागतीचे पांढरे निशाण फडकावून माघार घेतल्याने बहुतेक मतदार संघांत राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत होणार आहे..Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...मावळ तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या पाच जागांसाठी २७ जणांचे तर पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी ५० जणांचे अर्ज वैध ठरले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपने अर्ज भरण्याच्या मुदतीतच उमेदवारांच्या नावांची घोषणा केली होती. मात्र, या दोन्ही पक्षांच्या काही इच्छुकांनी पक्षादेश नसताना अर्ज दाखल केले होते. .दोन्ही पक्षांतील नेत्यांनी बंडखोरी टाळण्यासाठी गेल्या चार दिवसांत त्यांची मनधरणी केली. त्याला चांगले यश आले. मंगळवारी अर्ज माघारीचा शेवटचा दिवस होता. बहुतांशी बंडोबांनी लढती अगोदरच तलवार म्यान केली आहे. जिल्हा परिषदेसाठी अर्ज दाखल केलेल्या २७ पैकी १४ जणांनी माघार घेतली असून १३ जण रिंगणात राहिले आहेत. पंचायत समितीच्या दहा जागांसाठी अर्ज दाखल केलेल्या ५० पैकी २३ जणांनी दिवसभरात माघार घेतली असून आता २७ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत..प्रमुख इच्छुकांची माघारअर्ज माघार घेतलेल्या प्रमुख इच्छुकांमध्ये माजी सभापती ज्ञानेश्वर दळवी, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष दत्तात्रेय पडवळ, उपाध्यक्ष रमेश घोजगे, संतोष जांभूळकर, अतुल मराठे आदींचा समावेश आहे. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून अर्ज दाखल केलेल्या १४ पैकी दोघांचे अर्ज छाननीत बाद झाले तर सहा जणांनी माघार घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वच्या सर्व १५, भाजप १४, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष तीन, काँग्रेस दोन तर शिवसेना व वंचित बहुजन आघाडी एक जागा लढवत आहे. जिल्हा परिषदेसाठी एक तर पंचायत समितीसाठी तीन अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षाचा एकही उमेदवार रिंगणात नाही..Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.दुरंगी, तिरंगी लढतीबंडखोरी टाळण्यात यश आल्याने बहुतेक मतदार संघांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजपच्या उमेदवारांमध्ये थेट लढत होणार आहे. इंदोरी-वराळे, खडकाळा-कार्ला, सोमाटणे- चांदखेड या जिल्हा परिषद मतदार संघांमध्ये दुरंगी,टाकवे बुद्रुक- नाणे गटात तिरंगी तर कुसगाव बुद्रूक-नाणे या जिल्हा परिषद मतदार संघात चौरंगी लढत होणार आहे. पंचायत समिती गणांमध्ये वराळे, काले, चांदखेड या गणांमध्ये दुरंगी, टाकवे बुद्रूक, नाणे, इंदोरी, खडकाळा, कार्ला, कुसगाव बुद्रूक, सोमाटणे या गणांमध्ये तिरंगी सामना होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.