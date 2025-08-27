पिंपरी-चिंचवड

Talegaon News : मावळात तीस वादग्रस्त रस्ते खुले, शासनाच्या निर्णयाचे शेतकऱ्यांकडून स्वागत; शेतात पोहोचणे सोपे

Maval Farmers : मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने पाणंद रस्ते खुले करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, आता शेतकऱ्यांना शेतात मोफत पोलिस बंदोबस्तासह सहज प्रवेश मिळणार आहे.
Talegaon News
Talegaon NewsSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

तळेगाव दाभाडे : पाणंद रस्ते खुले करण्याबाबत शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील ३० वादग्रस्त रस्ते खुले करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात पोहोचणे सोपे झाले आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
talegaon
Maval Tahsil
agricultural news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com