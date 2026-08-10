Police Residence Issue : मावळात पोलिसांच्या हक्काच्या घराची प्रतीक्षा; तीन ठिकाणी मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष बांधकाम अजूनही ‘लालफितीत’

तळेगाव दाभाडे - विविध निवडणुका, बंदोबस्त, मोर्चे, आंदोलने, सण-उत्सव, मंत्र्यांचे दौरे, वाहतूक कोंडी सोडवण्यासह विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना मावळ तालुक्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक वर्षांपासून शासकीय निवासस्थानाची प्रतीक्षा आहे..मावळ तालुक्यातील वडगाव, तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी, कामशेत, लोणावळा ग्रामीण आणि लोणावळा शहर या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत सुमारे सातशे पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी पुरेशी शासकीय घरे उपलब्ध नसल्याने अनेकांना कर्तव्याच्या ठिकाणापासून दूर भाड्याच्या घरात राहावे लागत आहे. त्यामुळे कामाच्या वेळा, वाहतूक आणि कुटुंबीयांच्या दैनंदिन गरजांचा ताण वाढत आहे..तीस वर्षांपासून घराची प्रतीक्षावडगाव : हे शहर मावळ तालुक्याचे प्रशासकीय केंद्र असूनही गेल्या सुमारे तीस वर्षांपासून पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी पुरेशा शासकीय निवासाची सुविधा उपलब्ध नाही. ब्रिटिशकालीन आठ खोल्यांची जुनी चाळ होती. नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू करण्यापूर्वी ती पाडण्यात आली. त्यामुळे पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न आणखी गंभीर झाला आहे. पिण्याच्या पाण्यासह अन्य सुविधांचीही कमतरता असल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे..निवासाची स्वतंत्र व्यवस्थातळेगाव दाभाडे : पोलिस ठाण्याची इमारत सुसज्ज असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची स्वतंत्र व्यवस्था नाही. या ठाण्याच्या हद्दीत पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग, जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, चाकण मार्ग तसेच उर्से औद्योगिक परिसर येतो. त्यामुळे वाहतूक, अपघात, औद्योगिक सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या कामाचा पोलिसांवर ताण असतो. तळेगाव दाभाडे पोलिस ठाणे पूर्वी पुणे ग्रामीण हद्दीत होते. आता ते पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात आहे..कर्मचाऱ्यांची सातत्याने धावपळतळेगाव एमआयडीसी : पोलिस ठाण्याची इमारत सुमारे सहा वर्षांपूर्वी नव्याने उभारण्यात आली. मात्र, येथेही पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासाची व्यवस्था झालेली नाही. औद्योगिक परिसरातील मोठ्या कंपन्या, कामगारांचे प्रश्न आणि कायदा-सुव्यवस्थेच्या जबाबदाऱ्यांमुळे कर्मचाऱ्यांना सातत्याने धावपळ करावी लागते. निवासाची सोय नसल्याने काही कर्मचाऱ्यांना दूरवरून कर्तव्यावर यावे लागते..ब्रिटिशकालीन चाळीवर भारलोणावळा : ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पवना धरण, विविध किल्ले तसेच एकवीरा देवी मंदिर यांसारखी पर्यटनस्थळे आहेत. गर्दीच्या काळात बंदोबस्ताचा ताण वाढतो. पोलिस ठाण्याची नवीन इमारत उभारली असली, तरी कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी अद्याप ब्रिटिशकालीन आठ खोल्यांची जुनी चाळ वापरली जाते. ती आता मोडकळीस आली आहे. येथे वर्षभर वर्दळ, वाहतूक नियंत्रण, बंदोबस्त आणि कायदा-सुव्यवस्थेची मोठी जबाबदारी पोलिसांवर असते. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न कायम आहे..सदनिकांच्या भिंतींना तडेखंडाळा : पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी ५२ सदनिका उपलब्ध आहेत. त्यापैकी काही इमारतींच्या भिंतींना तडे गेले असून, पावसाळ्यात घरांमध्ये पाणी शिरत असल्याची स्थिती आहे. विशेष म्हणजे, लोणावळा शहर पोलिस ठाणे आणि उपविभागीय पोलिस अधिकारी कार्यालयाला आयएसओ मानांकन मिळाले असतानाही पोलिस कर्मचाऱ्यांना मात्र सुरक्षित आणि सुविधायुक्त निवासासाठी वणवण करावी लागत आहे..तळेगाव दाभाडे, लोणावळा शहर, लोणावळा ग्रामीण पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी घरांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्याला मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, कामाला सुरुवात झालेली नाही. कामशेत पोलिस ठाण्याच्या नवीन जागेसाठी प्रस्ताव गेला आहे.- गजानन टोम्पे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, लोणावळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.