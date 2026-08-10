पिंपरी-चिंचवड

Police Residence Issue : मावळात पोलिसांच्या हक्काच्या घराची प्रतीक्षा; तीन ठिकाणी मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्ष बांधकाम अजूनही ‘लालफितीत’

विविध निवडणुका, बंदोबस्त, मोर्चे, आंदोलने, सण-उत्सव, मंत्र्यांचे दौरे, वाहतूक कोंडी सोडवण्यासह विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना मावळ तालुक्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न अद्याप कायम.
lonavala rural police residence condition

lonavala rural police residence condition

sakal

विजय सुराणा
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तळेगाव दाभाडे - विविध निवडणुका, बंदोबस्त, मोर्चे, आंदोलने, सण-उत्सव, मंत्र्यांचे दौरे, वाहतूक कोंडी सोडवण्यासह विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना मावळ तालुक्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासाचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक वर्षांपासून शासकीय निवासस्थानाची प्रतीक्षा आहे.

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