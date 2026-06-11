Pune Metro Issue : मेट्रो स्थानके यार्डातच! हिंजवडी-बाणेर मार्गावरील स्थानकांची कामे अपूर्ण

- अविनाश ढगेपिंपरी - जिने-सिलिंगचे काम अपूर्ण, मार्बल बसवलेेले नाही; तर कुठे लिफ्ट बंदच आहे. सरकते जिने बसवले असून, वीजपुरवठा नाही. फॅब्रिकेशनसह अन्य कामे अर्धवट आहेत. हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेच्या बाणेरपर्यंतच्या सहा स्थानकांची ही स्थिती ‘सकाळ’ने बुधवारी केलेल्या पाहणीत आढळली. असे असताना ‘मेट्रो सुरू होणार’, अशा वल्गना प्रशासनाकडून सुरू आहेत. त्यामुळे मेट्राेसह स्थानकेही यार्डातच असल्याचे दिसून आले..हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रोचे काम नोव्हेंबर २०१९ पासून सुरू आहे. त्यातही पहिल्या टप्प्यात हिंजवडी ते बाणेरपर्यंत प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्याचा आतापर्यंत सहा वेळा मुहूर्त पुढे ढकलला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘सकाळ’ने वस्तुस्थिती जाणून घेतली. यामध्ये बॅग तपासणी यंत्रणा, तिकीट व्हेंडिंग मशिन, स्वयंचलित जिना, लिफ्ट, स्वयंचलित दरवाजे आदी यंत्रणा स्थानकांवर आणल्या आहेत. बहूतांश ठिकाणी कार्यान्वित नाहीत. पहिल्या टप्प्यात सुरू होणार असलेल्या स्थानकांतील बहुतांश कामे अपूर्ण असल्याचे दिसून आले..स्थानक १ : मेगापॉलिस सर्कल (माण)प्लॅटफॉर्मचे काम पूर्ण, पण अंतिम रूप देणे बाकीमार्बलचे काम अपूर्णमेटल डिटेक्टर व तिकीट व्हेंडिग मशिन नाहीतसिलिंगचे काम अपूर्णफक्त एकाच बाजूला जिना, दुसरा अर्धवटकाच आणि एसएस सीट लावण्याचे काम अपूर्णस्थानक २ : क्वॉड्रन कंपनी (एमआयडीसी सर्कल फेज २)एकच जिना पूर्ण, दुसऱ्याचे काम अपूर्णपदपथावर पेव्हिंग ब्लॉक नाहीतकाच व एसएस सीट लावण्याचे काम अपूर्णमार्गदर्शक सूचना फलक नाहीफलाटाचे काम पूर्ण, सुरक्षेकडे दुर्लक्षसुरक्षाभिंतीचे काम अपूर्ण .स्थानक ३ : डोलहर कंपनी (माण बस डेपो)चेकिंग मशिन, डिस्प्ले बसवले आहेततिकीट काउंटरमधील यंत्रणा कार्यान्वित करणे बाकीरंगकामाचा शेवटचा हात बाकीमार्गदर्शक सूचना फलक नाहीतकाच आणि एसएस सीट लावण्याचे काम अपूर्णसोलर प्लेट टाकायचे बाकीप्रवेशद्वारावर खोदकाम करण्यात आले आहेस्वयंचलित फाटक बसवणे बाकीवायरिंगचे काम अपूर्णचस्थानक ४ : इन्फोसिस (हिंजवडी फेज-२)एक जिना पूर्ण, दुसरा अर्धवटएक जिना थेट इन्फोसिस कंपनीतकाच आणि एसएस सीटचे काम अपूर्णतिकीट व्हेंडिंग मशिन आहेतशेवटचे रंगकाम बाकीपादचारी जिन्याचे काम बाकी .स्थानक ५ : विप्रो चौक (हिंजवडी फेज-२)एक जिना पूर्ण; दुसऱ्याच्या कामाची सुरुवातकाच आणि एसएस सीट लावण्याचे काम अपूर्णथेट इन्फोसिस पार्किंगमध्ये पादचारी जिना जोडलेलाएसएस रेलिंगची कामे अपूर्णस्थानकाखाली ड्रेनेजची कामे अपूर्णस्थानक ६ : पद्मभूषण चौक (हिंजवडी फेज-२)मार्गदर्शक सूचना फलक नाहीएक जिना पूर्ण, दुसरा कागदावरचकाच आणि एसएस सीटचे काम अपूर्णस्वच्छतागृह नाही, मार्बल बसवलेले नाहीवायरिंगची कामे बाकी .हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गलांबी - २३ किलोमीटरस्थानके - २३पहिला टप्पा - १२ स्थानकांपर्यंत प्रवास (हिंजवडी ते बाणेर)पाहणीत काय आढळले?फलाटाची कामे झाली असून स्थानकांतील कामे अपूर्णसर्वच स्थानकांची १५ ते २० टक्के कामे अपूर्णकाही स्थानकांखाली पदपथांची अवस्था दयनीय .‘पीएमआरडीए’ अधिकाऱ्यांचे नुसतेच दौरेपुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) या प्रकल्पाचे नियंत्रण आहे. महानगर आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, अतिरिक्त महानगर आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांनी गेल्या काही दिवसांत विविध मेट्रो स्थानकांना भेटी दिल्या, छायाचित्रे काढली, संबंधित विभागाला सूचना दिल्या. परंतु, कामाला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडून नुसती ‘स्टंटबाजी’ सुरू असल्याची टीका होत आहे..हिंजवडी आयटी हबसाठी मेट्रो प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. मात्र, गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून हा परिसर वाहतूक कोंडीत अडकला आहे. लाखो कर्मचारी दररोज तासन् तास वाहतूक कोंडीत अडकतात. शक्य तितक्या लवकर प्रकल्प पूर्ण करून कार्यान्वित करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करायला हवा.- युवराज पवार, स्थानिक रहिवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.