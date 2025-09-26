पिंपरी-चिंचवड

PCMC News : निगडीत वाहिनी फुटली; चिखली, मोशीत पाणी नाही, मेट्रोच्या कामासाठी खोदकामाचा परिणाम; महापालिकेकडून दुरुस्ती सुरू

PCMC Water Cut : निगडीत मेट्रोच्या कामादरम्यान महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी फुटल्यामुळे चिखली, तळवडे आदी भागातील पाणीपुरवठा ठप्प झाला असून नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : मेट्रो मार्गाचे खांब उभारणीसाठी खोदकाम सुरू असताना महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी फुटली. तिच्या दुरुस्तीचे काम शुक्रवार (ता. २६) सकाळपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जलवाहिनी फुटल्याचा फटका चिखली, मोशी, तळवडे, नेहरूनगर, संत तुकारामनगर आदी भागाला बसला. येथील पाणीपुरवठा बंद ठेवला असून नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे.

