PCMC News : निगडीत वाहिनी फुटली; चिखली, मोशीत पाणी नाही, मेट्रोच्या कामासाठी खोदकामाचा परिणाम; महापालिकेकडून दुरुस्ती सुरू

पिंपरी : मेट्रो मार्गाचे खांब उभारणीसाठी खोदकाम सुरू असताना महापालिकेची मुख्य जलवाहिनी फुटली. तिच्या दुरुस्तीचे काम शुक्रवार (ता. २६) सकाळपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जलवाहिनी फुटल्याचा फटका चिखली, मोशी, तळवडे, नेहरूनगर, संत तुकारामनगर आदी भागाला बसला. येथील पाणीपुरवठा बंद ठेवला असून नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे..मेट्रो मार्गाचे पिंपरीपासून निगडीतील भक्ती-शक्ती चौकापर्यंत विस्तारीकरणाचे काम सुरू आहे. त्याअंतर्गत खांब उभारणीसाठी काही ठिकाणी खोदकाम सुरू आहे. गुरुवारी (ता. २५) सकाळी निगडी येथे काम सुरू असताना महापालिकेच्या पंपिंग झोनला पाणीपुरवठा करणारी १२०० मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी फुटली. त्यातून गळती सुरू झाल्याने अनेक भागातील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला. महापालिकेकडून जलवाहिनी दुरुस्तीसाठी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. गळती रोखण्याचे काम महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून युद्धपातळीवर सुरू असून नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे, असे आवाहन केले आहे..पाणी बंदमुळे प्रभावित भागनिगडीत जलवाहिनी फुटल्यामुळे चिखली, तळवडे, नेहरूनगर, संत तुकारामनगर, महेशनगर, कुदळवाडी, शाहूनगर, अजंठानगर, म्हेत्रेवस्ती, त्रिवेणीनगर, जाधववाडी, बोऱ्हाडेवाडी आदी भागांतील पाणीपुरवठा गुरुवारी (ता. २५) दिवसभर बंद ठेवला होता. शुक्रवारी या भागांतील पाणीपुरवठा अनियमित व कमी दाबाने होण्याची शक्यता आहे..Pune Crime : वारजे माळवाडी पोलिसांची मोठी कारवाई, सराईत गुन्हेगाराला पिस्तुलासह अटक.पाणीपुरवठा आज पूर्ववतगळती रोखण्यासाठी जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. शुक्रवारी (ता. २६) सकाळपर्यंत पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे महापालिका पाणीपुरवठा विभागाने कळविले आहे..निगडीतील जलवाहिनी दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. पाणीपुरवठा लवकरात लवकर नियमित करण्यासाठी पाणीपुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. नागरिकांनी पाणी जपून वापरावे.- प्रमोद ओंभासे, मुख्य अभियंता, महापाल.