Pimpri Chinchwad: पुणे नाशिक महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालक त्रस्त, अपघातांचा धोका वाढला

Pune Nashik Highway Plagued by Potholes: पिंपरी-चिंचवड मोशी परिसरातील पुणे-नाशिक महामार्गावर मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांना अपघाताचा धोका व शारीरिक त्रास. पावसाळ्यात पाणी साचल्याने स्थिती अधिक गंभीर होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मोशी : पिंपरी-चिंचवड शहरासह मोशी उपनगरातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक महामार्गावरील मुख्य चौक ते टोलनाक्यादरम्यान असलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांमुळे वाहनचालक व पादचाऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे.

