Moshi Waste Depot: नऊ कामगारांचा बळी, दोन महिन्यांनंतरही दोषी कोण?; मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा

पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेला दोन महिने पूर्ण झाले. दुर्घटनेतील अधिकारी, ठेकेदार कंपनी व इतर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीची अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत सोमवारी (ता. १४) संपली. मात्र, अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर झाला का आणि त्यात कोणावर ठपका ठेवण्यात आला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती विभागीय आयुक्त शीतल तेली यांनी जाहीर केलेली नाही..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.आठ जुलैला झालेल्या दुर्घटनेच नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते. नगरविकास विभागाने १३ जुलैला विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. समितीला एका महिन्यात अंतरिम व दोन महिन्यांत अंतिम अहवाल देण्याचे आदेश होते..दरम्यान, या संदर्भात विभागीय आयुक्त शीतल उगले-तेली यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, तो होऊ शकला नाही. तर, ‘‘अहवालासंदर्भात मंगळवारी अधिकृत माहिती देऊ,’’ असे समितीतील एका सदस्याने सांगितले..जबाबदारी निश्चितीचा मुद्दासमितीने घटनास्थळ पाहणी, महापालिकेचे करार, सुरक्षा परवानग्या, इमारतीचे संरचनात्मक स्थैर्य प्रमाणपत्र, नकाशे, देखभाल नोंदी आणि अधिकारी-कर्मचारी व कंपनी प्रतिनिधींचे जबाब तपासले. अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर झाल्याचे जाहीर झाले होते. मात्र, अनधिकृत इमारतीला परवानगी कशी मिळाली, धोकादायक कचरा ढिगाऱ्यालगत कामगारांची कार्यालयीन व्यवस्था कोणी केली, कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याच्या स्थैर्याची पाहणी व देखरेखीची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती, या मुख्य प्रश्नांची उत्तरे अंतिम अहवालातून अपेक्षित आहेत. पण, ती कधी मिळतील, हे तूर्त अनिश्चित आहे..आतापर्यंतची कारवाईदुर्घटनेनंतर महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट आणि अग्निशामक विभागातील ऋषिकांत चिपाडे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली होती. ठेकेदार कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हाही दाखल आहे. तथापि, ही प्राथमिक प्रशासकीय व फौजदारी कारवाई असली तरी दोषनिश्चितीचा अंतिम निष्कर्ष अद्याप सार्वजनिक केलेला नाही. तो तातडीने जाहीर होईल का, याची प्रतीक्षा नागरिकांना आहे..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.भरपाईचे काय?मृत कामगारांच्या कुटुंबांना महापालिकेकडून १० लाख, कंपनीकडून २५ लाख आणि राज्य शासनाकडून पाच लाख, अशी प्रत्येकी ४० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत सात कुटुंबांना मदत मिळाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली होती; दोन कुटुंबांची प्रक्रिया प्रलंबित होती. उर्वरित दोन्ही कुटुंबांना पूर्ण मदत मिळाली का, याची अद्ययावत माहिती प्रशासनाने जाहीर केलेली नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.