पिंपरी-चिंचवड

Moshi Waste Depot: नऊ कामगारांचा बळी, दोन महिन्यांनंतरही दोषी कोण?; मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेच्या अंतिम अहवालाची प्रतीक्षा

Moshi Waste Depot Tragedy Final Inquiry Report Still Awaited: मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेचा अंतिम अहवाल अद्याप गुप्त; जबाबदारी, दोषनिश्चिती आणि भरपाईवरील प्रश्न अनुत्तरितच
Nine Workers Killed in Moshi Waste Depot Accident Two Months On Final Inquiry Report and Accountability Still Awaited

Nine Workers Killed in Moshi Waste Depot Accident Two Months On Final Inquiry Report and Accountability Still Awaited

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी: मोशी कचरा डेपोतील ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्पाच्या इमारतीवर कचऱ्याचा ढिगारा कोसळून नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. त्या दुर्घटनेला दोन महिने पूर्ण झाले. दुर्घटनेतील अधिकारी, ठेकेदार कंपनी व इतर संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नेमलेल्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय चौकशी समितीची अंतिम अहवाल सादर करण्याची मुदत सोमवारी (ता. १४) संपली. मात्र, अंतिम अहवाल शासनाकडे सादर झाला का आणि त्यात कोणावर ठपका ठेवण्यात आला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती विभागीय आयुक्त शीतल तेली यांनी जाहीर केलेली नाही.

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