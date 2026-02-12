shriya mane

shriya mane

sakal

पिंपरी-चिंचवड

MPSC Exam Result : वाकडच्या श्रीया मानेच्या कष्टांना यशाचे फळ! राज्यात तिसरी, कृषी उपसंचालक वर्ग-१ पदावर निवड निश्चित

एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेत वाकड येथील श्रीया दत्तात्रय माने हिने पहिल्याच प्रयत्नात संपूर्ण राज्यात सर्वसाधारण यादीत तृतीय क्रमांक पटकावला.
Published on

वाकड - राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षेत वाकड येथील श्रीया दत्तात्रय माने हिने पहिल्याच प्रयत्नात संपूर्ण राज्यात सर्वसाधारण यादीत तृतीय क्रमांक पटकावत देदिप्यमान यश संपादन केले. या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे तिची उपसंचालक (कृषी) वर्ग-१ पदावर निवड निश्चित मानली जात आहे. राज्यातील हजारो स्पर्धकांमधून तीने मिळवलेले हे यश तरुणांसाठी प्रेरणादायी आहे.

maharashtra
MPSC Exam
Result
wakad
motivational story