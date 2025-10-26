पिंपरी-चिंचवड

Nakul Bhoir Case: नकुल भोईर हत्या प्रकरणाला वेगळं वळण, एकटीने पतीला कसं संपवलं? भावाने वहिनीविरोधात दिली तक्रार

Pimpri Chinchwad: पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते नकुल भोईर यांच्या खून प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. नकुल यांचे भाऊ तुषार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार आपला भाऊ वहिनी चैतालीला वारंवार दारू पिऊ नकोस, दुसऱ्या पुरुषाबरोबर फिरत जाऊ नकोस, लोकांकडून कर्ज काढू नकोस, असे सांगायचा.
Nakul Bhoir Case

Nakul Bhoir Case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पिंपरी : पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते नकुल भोईर यांच्या खून प्रकरणाला वेगळे वळण लागले आहे. नकुल यांचे भाऊ तुषार यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार आपला भाऊ वहिनी चैतालीला वारंवार दारू पिऊ नकोस, दुसऱ्या पुरुषाबरोबर फिरत जाऊ नकोस, लोकांकडून कर्ज काढू नकोस, असे सांगायचा.

Loading content, please wait...
crime
murder
Crime News
crime news in marathi
Pimpri Chinchwad
murder case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com