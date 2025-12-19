National Highway Issue : राष्ट्रीय महामार्ग की ‘मृत्युमार्ग’? तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर दशकात पाचशेहून अधिक बळी

तळेगाव स्टेशन - दिवसरात्र वाहनांनी भरून वाहणारा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर ५४८-डी हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे आता प्रवासाचा मार्ग न राहता थेट मृत्यूकडे नेणारा सापळा ठरू लागला आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे सतत घडणाऱ्या अपघातांच्या मालिकेत खेड आणि मावळ तालुक्यात गेल्या दशकभरात पाचशेहून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला असून, साडेसहाशेहून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत..महामार्ग कृती समितीने माहिती अधिकारांतर्गत मागविलेल्या अधिकृत माहितीतून ही धडकी भरवणारी वास्तव परिस्थिती समोर आली आहे. प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळे या रस्त्याला ‘यमलोक महामार्ग’ अशी उपमा देण्याची वेळ आली आहे. इतकी भयावह अवस्था या महामार्गाची झाली आहे.नित्याची वाहतूक कोंडी आटोक्यात आणण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयाच्या वाहतूक विभागामार्फत राबविण्यात आलेली एकेरी वाहतूक, अवजड वाहनांवर घातलेली बंदी यासारखी तात्पुरती मलमपट्टी पूर्णतः अपयशी ठरली आहे..अपघात रोखण्यासाठी तात्पुरत्या उपाययोजना नव्हे, तर ठोस आणि कायमस्वरूपी नियोजन आवश्यक असताना प्रशासन केवळ वेळकाढूपणाची भूमिका घेत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता गरज आहे ती प्रस्तावित उन्नत महामार्गाचे काम युद्धपातळीवर पूर्णत्वास नेण्याची; अन्यथा मृत्यूंची ही मालिका थांबणार नाही..धडकी भरवणारी आकडेवारीसामाजिक प्रतिष्ठान प्रणीत तळेगाव-चाकण महामार्ग कृती समितीने माहिती अधिकारांतर्गत २०२० ते २०२५ या कालावधीत या रस्त्यावर झालेल्या अपघातांतील मृत आणि जखमींची आकडेवारी मागविली होती.तळेगाव दाभाडे, तळेगाव एमआयडीसी, म्हाळुंगे एमआयडीसी आणि चाकण या चार पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत गेल्या सहा वर्षांत झालेल्या अपघातांची आकडेवारी भयावह आहे. या कालावधीत खेड आणि मावळ तालुक्यातील या महामार्गावर २८० जणांचा अपघाती मृत्यू झाला असून २८८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत, अशी अधिकृत नोंद उपलब्ध झाली आहे..त्याआधी २०१५ ते २०२० या सहा वर्षांच्या कालावधीत याच पट्ट्यात २५० जणांना प्राण गमवावे लागले असून, तब्बल ३९० जण जायबंदी झाले आहेत. एकूणच गेल्या दशकभरात या रस्त्याने पाचशेहून अधिक बळी घेतले असून ६७८ जणांचे आयुष्य कायमचे उद्ध्वस्त झाले आहे.प्रस्तावित उन्नत महामार्गाचे काम कधी होईल याची प्रतीक्षा न करता सध्या अस्तित्वात असलेल्या अति अपघातप्रवण रस्त्याचे तातडीने रुंदीकरण करून अपघातप्रतिबंधक उपाययोजना राबविणे अत्यावश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची मालिकासुरुवातीला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे २०१५ मध्ये टोलबंदी झाल्यानंतर विशेष प्रकल्प विभागाकडे जबाबदारी असलेला सुमारे ५४ किलोमीटर लांबीचा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राज्य मार्ग क्रमांक ५५ हा २०१७ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषित करण्यात आला. मात्र, त्यानंतर तब्बल सात वर्षे हा रस्ता शासकीय सोपस्कारांच्या फेऱ्यात अडकून पडला..या काळात रस्त्याच्या देखभालीकडे प्रशासनाने अक्षम्य दुर्लक्ष केले. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीच्या घोषणा झाल्या, पण त्या कागदावरच राहिल्या. अखेर प्रस्तावित उन्नत मार्गाच्या कामासाठी हा महामार्ग नोव्हेंबर २०२४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, त्यानंतरही निविदा प्रक्रिया मुदतवाढीच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे.प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होणार, याबाबत कुठलीही ठोस शाश्वती प्रशासन देण्यास तयार नाही. अस्तित्वातील रस्त्याच्या मजबुतीकरण व रुंदीकरणासाठी निधी मंजूर असतानाही काम सुरू न झाल्याने जबाबदारीच्या टोलवाटोलवीत वाहतूक कोंडी आणि अपघातांची मालिका सुरूच आहे..तळेगाव ते चाकणदरम्यान प्रस्तावित चार पदरी उन्नत मार्ग आणि चाकण ते शिक्रापूरपर्यंत चार पदरी भूपृष्ठावरील रस्त्याच्या कामासाठी निविदेची अंतिम मुदत २२ डिसेंबर असून, पुढील प्रक्रियेस किमान सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष काम जून २०२६ च्या आसपास सुरू होण्याची शक्यता आहे.- रणजित हांडे, मुख्य अभियंता, एमएसआयडीसी, पुणे.तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्त्याचे आवश्यक त्या ठिकाणी रुंदीकरण, दुरुस्ती, बाजूपट्ट्या भरणे आणि डांबरीकरणाच्या प्रस्तावित कामासाठी ५९.७५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. मात्र, त्याच्या निविदा स्वीकृतीसाठीचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.- राहुल कदम, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विशेष प्रकल्प विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.