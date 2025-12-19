पिंपरी-चिंचवड

National Highway Issue : राष्ट्रीय महामार्ग की ‘मृत्युमार्ग’? तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावर दशकात पाचशेहून अधिक बळी

दिवसरात्र वाहनांनी भरून वाहणारा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे आता प्रवासाचा मार्ग न राहता थेट मृत्यूकडे नेणारा सापळा ठरू लागला आहे.
Talegaon-Chakan-Shikrapur Route issue

Talegaon-Chakan-Shikrapur Route issue

sakal

गणेश बोरुडे
Updated on

तळेगाव स्टेशन - दिवसरात्र वाहनांनी भरून वाहणारा तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर ५४८-डी हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे आता प्रवासाचा मार्ग न राहता थेट मृत्यूकडे नेणारा सापळा ठरू लागला आहे. रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे सतत घडणाऱ्या अपघातांच्या मालिकेत खेड आणि मावळ तालुक्यात गेल्या दशकभरात पाचशेहून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला असून, साडेसहाशेहून अधिक जण गंभीर जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
death
trap
National Highway
decade

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com