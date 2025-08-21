पिंपरी-चिंचवड

Navi Sangvi News : व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ, नवी सांगवीतील मुख्य बाजारपेठेतील स्थिती; नागरिकांची गैरसोय ठरलेली

Pimple Gurav : नवी सांगवी परिसरातील प्रमुख चौकांतील पदपथ व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणामुळे बंद असून, नागरिक त्रस्त असून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त करत आहेत.
Updated on

पिंपळे गुरव : नवी सांगवी परिसरातील मुख्य बाजारपेठेतील साई चौक, कृष्णा चौक, एम.एस. काटे चौक आणि काटेपुरम चौक या मुख्य मार्गांलगत असलेल्या पदपथांवर व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. स्थानिक दुकानदार व फेरीवाले यांनी विक्री माल मांडल्याने पदपथ पूर्णपणे व्यापले गेले आहेत. परिणामी, वाहतूककोंडी, किरकोळ अपघात तसेच वादविवादाच्या घटनांत वाढ होत आहे.

