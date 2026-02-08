Navi Sangvi: अतिदक्षता विभागाची ‘प्रकृती’ चिंताजनक; एकाच डॉक्टरकडे दोन रुग्णालयांची धुरा, स्वतंत्र, पूर्णवेळ तज्ज्ञांचा अभाव

पिंपळे गुरव : नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाची (आयसीयू) स्थिती जनरल वॉर्डप्रमाणे झाली आहे. या महत्त्वाच्या विभागासाठी स्वतंत्र व पूर्णवेळ तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी रुग्णांच्या उपचारप्रक्रियेवर परिणाम होत आहे. सुट्टीच्या दिवशी बदली डॉक्टरांच्या नियुक्तीचा अभाव दिसून येतो. एकाच डॉक्टरकडे दोन रुग्णालयांची धुरा सोपवण्यात आली असल्याने जिल्हा रुग्णालयातील ‘आयसीयू’ विभागाच्या ‘ईसीजी’ची गती आणि लय बिघडली असून ‘प्रकृती’ चिंताजनक झाली आहे..राज्य शासनाने स्वाईन फ्लू आणि कोरोना काळात कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून जिल्हा रुग्णालयाच्या ‘आयसीयू’ विभागात आधुनिक सुविधा उभारल्या. व्हेंटिलेटर, मॉनिटर्स व इतर अत्याधुनिक उपकरणांची खरेदी करण्यात आली. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत या सुविधांचा पुरेपूर वापर होत नसल्याचे दिसते..जिल्हा रुग्णालयात एकूण १८ व्हेंटिलेटर उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात असले, तरी १४ खाटांच्या ‘आयसीयू’मध्ये केवळ १० व्हेंटिलेटर वापरले जातात. एक व्हेंटिलेटर आपत्कालीन विभागात व एक डायलिसिस विभागात आहे, तर उर्वरित यंत्रसामग्री न वापरता पडून असल्याची माहिती समोर येत आहे. नादुरुस्त उपकरणांच्या दुरुस्तीकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचीही चर्चा आहे.‘आयसीयू’त रुग्णांना दाखल करताना ओळख किंवा शिफारशीला प्राधान्य दिले जात असल्याचा आरोप अन्य रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून केला जात आहे. सुटीच्या दिवशी बदली डॉक्टर नसणे, कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आणि समन्वयाचा अभाव यामुळे परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनली आहे..विशेष म्हणजे, विभागप्रमुख पदाची जबाबदारी प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांकडे अतिरिक्त पदभार म्हणून सोपविण्यात आली आहे. एकाच डॉक्टरकडे दोन वेगवेगळ्या रुग्णालयांची जबाबदारी दिल्याने ‘आयसीयू’च्या व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करून विभाग सक्षम करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. .Kolhapur CPR : उपचारास विलंब, अपघात विभागाबाहेर स्ट्रेचरवरच जखमी महिलेचा मृत्यू; कोल्हापूर सीपीआरमध्ये नेमकं काय सुरूय.‘एमआरआय’साठी ससेहोलपटजिल्हा रुग्णालयात खासगी संस्थेमार्फत ‘एमआरआय’ सेवा रुग्णांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही सेवा ‘इन्सोकेअर’ या संस्थेकडे होती; मात्र त्यानंतर ‘युनिक केअर’ या दुसऱ्या संस्थेला ‘एमआरआय’चे कंत्राट देण्यात आले. तथापि, संबंधित कंपनीचे ‘एमआरआय’ मशीन जिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीत नाही. औंध गावातील त्यांच्या स्वतंत्र केंद्रावर रुग्णांना तपासणीसाठी पाठविले जात आहे. त्यामुळे विशेषतः अत्यवस्थ रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांची मोठी गैरसोय होत आहे. औंध येथील केंद्रापर्यंतची धावपळ, खर्च व वेळेचा अपव्यय होत आहे. संबंधित कंपनीकडून नियमांचे पालन होत आहे का? यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..‘आयसीयू’ची स्थितीअत्यवस्थ रुग्णांच्या उपचारांत बेफिकिरीशिस्त, स्वच्छता आणि तांत्रिक काटेकोरपणाचा अभावनिर्जंतुकीकरण, प्रवेश नियंत्रणाचे नियम धाब्यावरजनरल वॉर्डाप्रमाणे गर्दी, अत्यवस्थ रुग्णांना संसर्गाचा धोकाउपकरणांच्या दुरुस्ती, वापराकडे दुर्लक्ष.Pune Doctor's Protest : सह्याद्री रुग्णालय हल्ल्याविरोधात डॉक्टर रस्त्यावर; ओपीडी बंद ठेवून हडपसरमध्ये मूक मोर्चा!.नवी सांगवी येथील जिल्हा रुग्णालयाचा अतिदक्षता विभाग सुरळीत सुरू असून १४ बेड पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. डॉ. खलाटे हे २४ तास सेवा देत असून रुग्णसेवेत कोणतीही तडजोड केली जात नाही. ‘आयसीयू’मध्ये आणखी एक अतिरिक्त डॉक्टर कार्यरत असून गंभीर रुग्णांवर तातडीने उपचार केले जातात. ‘आयसीयू’मधील स्वच्छता व निर्बंधांचे काटेकोर पालन केले जाते. रुग्णसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रशासन सतत प्रयत्नशील आहे.- डॉ. नागनाथ यमपल्ले, शल्यचिकित्सक, जिल्हा रुग्णालयजिल्हा रुग्णालयाचा अतिदक्षता विभागात नियमांची पायमल्ली होताना दिसते. खासगी रुग्णालयाच्या शिकाऊ डॉक्टराच्या भरवशावर येथील व्यवस्था आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून अतिदक्षता विभागाच्या रुग्णांच्या मृत्यूंचे विशेष परीक्षण (स्पेशल ऑडिट) केले की येथील वैद्यकीय क्षेत्रातील सर्वांत मोठा बेजबाबदार कारभार उघड होईल.- तुषार कापरे, सामाजिक कार्यकर्ते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.