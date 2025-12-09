पिंपरी-चिंचवड

NCP Party : भाजपला भिडण्यासाठी ‘राष्ट्रवादीं’चे एकत्र मनसुबे

पिंपरी महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंधरा वर्षे एकहाती सत्ता होती.
पीतांबर लोहार
पिंपरी - महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची पंधरा वर्षे एकहाती सत्ता होती. त्यांचेच काही शिलेदार फोडून भारतीय जनता पक्षाने २०१७ च्या निवडणुकीत एकतर्फी विजय मिळवला. ती सल आजही राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला बोचत आहे.

