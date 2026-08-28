Nigdi BSNL Duct: चुलत भावासमोरच दोघांचा गुदमरून मृत्यू; निगडी प्राधिकरणातील घटना, गर्भवती पत्नी अन् चिमुकल्या लेकरांना सोडून मनोजचा अंत..

पिंपरी-चिंचवड

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Pimpri Nigdi BSNL Duct Tragedy Two Young Men Die Of Suffocation Pregnant Wife And Children Left Behind In Grief

Pimpri Nigdi BSNL Duct Tragedy Two Young Men Die Of Suffocation Pregnant Wife And Children Left Behind In Grief

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सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : बीएसएनएलच्या डक्टमध्ये उतरलेल्या दोन तरुणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. ही दुर्घटना निगडी प्राधिकरणातील निर्मल व्हिला बंगल्यासमोर गुरुवारी (ता. २७) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. याच ठिकाणी सुमारे एक वर्षापूर्वी तीन कामगारांचा अशाच पद्धतीने गुदमरून मृत्यू झाला होता.

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