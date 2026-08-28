Nigdi BSNL Duct: चुलत भावासमोरच दोघांचा गुदमरून मृत्यू; निगडी प्राधिकरणातील घटना, गर्भवती पत्नी अन् चिमुकल्या लेकरांना सोडून मनोजचा अंत..

पिंपरी : बीएसएनएलच्या डक्टमध्ये उतरलेल्या दोन तरुणांचा गुदमरून मृत्यू झाला. ही दुर्घटना निगडी प्राधिकरणातील निर्मल व्हिला बंगल्यासमोर गुरुवारी (ता. २७) मध्यरात्री दीडच्या सुमारास घडली. याच ठिकाणी सुमारे एक वर्षापूर्वी तीन कामगारांचा अशाच पद्धतीने गुदमरून मृत्यू झाला होता..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.मनोज बाबूराव शिंदे (वय २६, सध्या, रा. नाशिक जेल रोड, मूळ- रा. सिद्धेश्वर, ता. औंढा, जि. हिंगोली) व अमोल अशोक शिंदे (वय २० , सध्या रा.भोसरी सिद्धेश्वर, ता. औंढा, जि. हिंगोली) अशी या घटनेत मृत्यू झालेल्या तरुणांची नावे आहेत. बुधवारी रात्री अमोल व मनोज यांच्यासह त्यांचा आणखी एक चुलत भाऊ मुन्ना हा देखील होता. हे दोघे डक्टमध्ये उतरल्यानंतर बराच वेळ होऊनही प्रतिसाद देत नसल्याने मुन्ना यांनी आरडाओरडा करीत बाजूच्या नागरिकांना बोलावून घेतले. त्यानंतर पोलिस व अग्निशमन दलाला कल्पना दिल्यानंतर दोघांनाही बाहेर काढण्यात आले. उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. गुरुवारी रात्री उशिरा त्यांच्यावर गावी अंत्यसंस्कार करण्यात आले..मनोज व अमोल हे मूळचे हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा तालुक्यातील सिद्धेश्वर या एकाच गावचे आहेत. अमोल अविवाहित असून, ते सध्या भोसरी येथे आईसह राहायला होते. तर मनोज हे पत्नी व चार वर्षांची मुलगी व दीड वर्षाच्या मुलासह सध्या नाशिक जेलरोड येथे राहतात. त्यांची पत्नी गर्भवती आहे. मनोज हे दोन दिवसांपूर्वीच पिंपरी चिंचवडला आले होते. त्यानंतर हे दोघेही गुरुवारी रात्री निगडी येथे कामासाठी आले असता ही दुर्घटना घडली..बीएसएनएल व ठेकेदारांची जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळएकीकडे बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. तर दुसरीकडे कोणत्याही कामगारांना त्या ठिकाणी कामाला पाठवले नसल्याचे बीएसएनएल अधिकाऱ्यांनी कळविले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यामुळे हे तिघे तेथे काय करत होते. त्यांना तेथे कोणी पाठवले होते. हे रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. डक्टमधील दुरुस्तीचे काम कोणाला दिले होते व कोणत्या ठेकेदाराने कामगार पाठविले होते. याबाबत रात्री उशिरापर्यंत बीएसएनएलचे अधिकारी तपास करत होते. त्यामुळे या घटनेची जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून आले..राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडून नोटीसया घटनेबाबत ॲड. सागर चरण यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे तक्रार केली आहे. त्यावर पंधरा दिवसांच्या आत या प्रकरणाची योग्य ती चौकशी करून कारवाई करावी, असे निर्देश आयोगाने महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त व समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना नोटिसीद्वारे दिले आहेत..एकाच ठिकाणी वर्षभरात पाच जणांचा बळीप्राधिकरणातील निर्मल व्हिला समोरील बीएसएनएल कंपनीच्या याच डक्टमधून १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवीन ओएलटीई बसविण्यासाठी ऑप्टिकल फायबर पॉइंट काढण्याचे काम करायचे होते. मात्र, हे डक्ट खूप दिवसांपासून बंद अवस्थेत असल्याने कामगारांना मास्क, हातमोजे तसेच श्वसनाचा त्रास होऊ नये यासाठी आवश्यक ती साधनसामग्री पुरविणे गरजेचे होते. मात्र, तसे न करता तीन कामगारांना डक्टमध्ये उतरवण्यास सांगितले. यात दत्तात्रेय व्हनाळे, लेखन उर्फ संदीप धावरे व साहेबराव गीरशेट यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात बीएसएनएल टेलिकॉम इंफ्रास्टक्चर प्रोव्हायडरला निगडी पोलिसांनी अटक केली. त्यांची जानेवारी महिन्यात जामिनावर सुटका झाली. या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. या घटनेला नुकतेच वर्षझालेले असताना पुन्हा त्याच जागी आणखी दोघांचा बळी गेला आहे. दरम्यान, कोणत्याही कामगारांना या ठिकाणी कामाला पाठविले नसल्याचे बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी कळविल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.या प्रकरणात सध्या अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. ते दोघे तेथे कशासाठी आले होते. तेथे काय करीत होते. याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. अधिक तपास सुरू आहे.- महेश बनसोडे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, निगडी पोलिस ठाणे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.