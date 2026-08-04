पिंपरी-चिंचवड

Pimpri Hotel: चार घास खाल्ले अन् धक्का बसला! निगडीतील नामांकित हॉटेलच्या पावभाजीत जिवंत अळी; ग्राहकांनी व्यक्त केला संताप

Live Worm Found in Pav Bhaji at Nigdi Hotel: फ्रेंडशिप डेच्या दिवशी नामांकित हॉटेलच्या पावभाजीत जिवंत अळी; स्वच्छतेचा बोजवारा आणि एफडीएच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह
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Nigdi Restaurant Controversy Live Worm Discovered in Pav Bhaji Customer Demands Action Over Food Hygiene Lapses

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पिंपरी : ‘फ्रेंडशिप डे’निमित्त जेवणासाठी गेलेल्या ग्राहकाच्या पावभाजीत जिवंत अळी आढळली. हा प्रकार निगडीतील एका नामांकित हॉटेलमध्ये रविवारी (ता.२) घडला. यामुळे हॉटेलमधील स्वच्छता आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) दुर्लक्षाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

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