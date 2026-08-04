Pimpri Hotel: चार घास खाल्ले अन् धक्का बसला! निगडीतील नामांकित हॉटेलच्या पावभाजीत जिवंत अळी; ग्राहकांनी व्यक्त केला संताप

पिंपरी : ‘फ्रेंडशिप डे’निमित्त जेवणासाठी गेलेल्या ग्राहकाच्या पावभाजीत जिवंत अळी आढळली. हा प्रकार निगडीतील एका नामांकित हॉटेलमध्ये रविवारी (ता.२) घडला. यामुळे हॉटेलमधील स्वच्छता आणि अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) दुर्लक्षाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी सुट्टी आणि फ्रेंडशिप डेमुळे निगडीतील हॉटेलमध्ये मोठी गर्दी होती. एका ग्राहकाने मागवलेल्या पावभाजीमध्ये चार-पाच घास खाल्ल्यानंतर जिवंत अळी असल्याचे निदर्शनास आले. यामुळे हॉटेलमधील अस्वच्छतेबाबत ग्राहकांनी संताप व्यक्त केला..अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभरात भेसळ रोखण्यासाठी धडक मोहीम सुरू केली असताना, पिंपरी चिंचवडमधील हॉटेल्सच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.शहरात सुमारे दोन हजार हॉटेल्स असून त्यांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी ‘एफडीए’ची आहे. मात्र, तपासणीच्या अभावामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. या घटनेनंतर संबंधित हॉटेलवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Bhandardara Accident: भंडारदरा पर्यटनाला गालबोट! मद्यपींची हुल्लडबाजी, भरधाव स्कॉर्पिओच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू.स्वच्छतागृहही अस्वच्छअन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) नियमांनुसार कोणत्याही हॉटेल किंवा उपाहारगृहात येणाऱ्या ग्राहकांसाठी स्वच्छतागृहाची सुविधा देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही निगडीतील प्रसिद्ध हॉटेलमध्ये स्वच्छतागृहाचा अभाव असल्याचे दिसून आले आहे. पुरुष आणि महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह असणे आवश्यक आहे. पण याठिकाणी एकच स्वच्छतागृह असून तेही प्रचंड अस्वच्छ आहे. आरोग्यासाठी धोकादायक आहे, एकच असल्याने त्याला ही ‘वेटिंग’ आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.