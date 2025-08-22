पिंपरी-चिंचवड

Nigdi Traffic : निगडी बस स्थानकासमोरील रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी, नागरिकांची तातडीने दुरुस्तीची मागणी

PMP Bus Stand : निगडी बस स्थानक परिसरात पावसामुळे रस्त्यावर खड्डे पडल्याने वाहनचालक आणि प्रवाशांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे.
निगडी : पीएमपी बस स्थानक परिसरात मुख्य रस्त्यावर खड्डे पडल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. गर्दीच्या ठिकाणी रस्त्यात खड्डे पडून पाणी साचल्याने वाहनचालकांना सावधगिरीने प्रवास करावा लागत आहे. परिणामी, कोंडी होऊन वाहनांच्या रांगा लागत आहेत.

