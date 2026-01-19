पिंपरी-चिंचवड

PCMC Election Result : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मातब्बरांना ‘नोटा’चा फटका; विविध प्रभागांत उमेदवारांचा निसटता पराभव

PCMC Election 2026 Results : पिंपरी महापालिका निवडणुकीत विविध पक्षांच्या मातब्बर उमेदवारांना ‘नोटा’ (या पैकी कोणीही नाही) मतांचा मोठा फटका बसला.
सकाळ वृत्तसेवा
- अमोल शित्रे

पिंपरी - महापालिका निवडणुकीत विविध पक्षांच्या मातब्बर उमेदवारांना ‘नोटा’ (या पैकी कोणीही नाही) मतांचा मोठा फटका बसला आहे. विजयासाठी आवश्यक असलेली मते नोटाला गेल्याने अनेक प्रभागांत क्रमांक दोनवर राहिलेल्या उमेदवारांना निसटता पराभव स्वीकारावा लागला आहे. हीच मते उमेदवारांच्या पारड्यात पडली असती, तर अनेक ठिकाणी निकालाचे चित्र बदलले असते. असे प्रमुख लढतींमधील मतांवरून दिसत आहे.

