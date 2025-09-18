Jadhavwadi News : शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास जीवघेणा, जाधववाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक; अपघाताचा धोका

जाधववाडी : जाधववाडीतील महापालिका शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रिक्षांमधून निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक आणि असुरक्षित वाहतूक होत आहे. रिक्षाचालक नियमांची पर्वा न करता विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत. .दररोज सकाळी शाळा सुरू होण्याच्या आणि दुपारी शाळा संपल्याच्या वेळेस हा प्रकार जास्त प्रमाणात आढळून येतो. रिक्षाचालक हे नियम उल्लंघन करत रस्त्यावर रिक्षा थांबून विद्यार्थ्यांना चढवत असतात. शाळेत ये-जाण्यासाठी दुसरा सुरक्षित पर्याय उपलब्ध नाही. अनेक विद्यार्थी दररोज असुरक्षितपणे रिक्षामध्ये बसून येत आहेत. .जे पालक कामामुळे मुलांना शाळेत सोडू शकत नाहीत. त्यांना रिक्षा आणि खासगी वाहनांशिवाय शिवाय पर्याय नाही. त्याचाच गैरफायदा रिक्षाचालक घेत असल्याचे दिसत आहे. याकडे पोलिसांनी लक्ष देण्याची मागणी होत आहे..नियमांचे उल्लंघनरिक्षात तीन प्रवासी बसविण्याचा नियम, मात्र दहा ते बारा विद्यार्थीविद्यार्थ्यांची दप्तरे चुकीच्या पद्धतीने रिक्षात टांगलेलीचालकाच्या डाव्या बाजूला दोन आणि उजव्या बाजूला दोन असे चार विद्यार्थी पुढे असतातमागील बाजूस फळी बनवून त्यावर चार विद्यार्थी आणि मुख्य आसनावर पाच विद्यार्थीरिक्षात कोणतेही सुरक्षा उपकरण किंवा प्रथमोपचाराची पेटी नसते.काही रिक्षाचालक नियमांपेक्षा जास्त प्रवासी किंवा विद्यार्थी वाहतूक करत असतील; तर वाहतूक विभागाकडून कारवाई करण्यात येईल. फक्त पिवळ्या नंबरप्लेट असणाऱ्या रिक्षांनाच प्रवासी वाहतुकीची परवानगी आहे.- दत्ता चासकर, पोलिस निरीक्षक, तळवडे वाहतूक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.