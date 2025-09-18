पिंपरी-चिंचवड

Jadhavwadi News : शालेय विद्यार्थ्यांचा प्रवास जीवघेणा, जाधववाडीत क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक; अपघाताचा धोका

School Transport : जाधववाडीतील शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रिक्षांमध्ये ओव्हरलोडेड आणि असुरक्षित प्रवासामुळे मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
"Unsafe Student Transport: Rickshaw Drivers Ignoring Rules"

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जाधववाडी : जाधववाडीतील महापालिका शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची रिक्षांमधून निर्धारित क्षमतेपेक्षा अधिक आणि असुरक्षित वाहतूक होत आहे. रिक्षाचालक नियमांची पर्वा न करता विद्यार्थ्यांची वाहतूक करत आहेत.

student violence
auto rickshaw violations
transportation safety
Pink Rickshaw Initiative
Traffic Violations Reporting

